Drugi dan 17. manifestacije ''Odbrana Bosne i Hercegovine - Igman 2017'', koja je posvećena sjećanju na šehide i poginule borce BiH, okupila je više od 20.000 ljudi iz cijele države koji su odali počast herojima odbrane.

Foto: AA

Pored brojnih aktivnosti odata je počast i klanjana džuma namaz na platou ratne džamije na Igmanu, saopćeno je iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata.



Kao i ranijih godina upriličen je defile veterana ratnih jedinica Armije Republike BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova RBiH, kulturno-umjetnički program te obraćanja zvaničnika i sportska natjecanja.



Svečano odavanje počasti šehidima, poginulim borcima i vojnicima UNPROFOR-a na prostorima planine Igman predvodio je predsjednik organizacionog odbora, federalni ministar za pitanja boraca Salko Bukvarević, a uime Oružanih snaga BiH brigadni general Kenan Dautović.



Kao i svake godine položeno je cvijeće i odata počast na spomeniku pripadnicima UNPROFOR-a, spomen-obilježjima Grkarica i na Proskoku, na mezaristanu Veliko Polje i mezaristanu Mrazište, te na Brezovači, mjestu počivališta šehida Adnana Došlića i zlatnog ljiljana Čede Domuza.



Hiljade vjernika i bivših boraca okupilo se danas u musali Ratne džamije na Igmanu gdje je proučena šehidska dova za domovinu te klanjana džuma namaz koji je predvodio reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović. U obraćanju vjernicima poručio je da je ovo bila "borba za očuvanje emaneta vjere u Boga, borba za život, svakog od nas i za naše dostojanstvo".



- Život muslimana treba da teče u skladu s blagodatima vjere, one uređuju život, vode ka dobru, a odvraćaju od zla. Ovaj svijet je široko i prostrano polje, na njemu su nastupale mnoge generacije i živjeli različiti narodi. O njima saznajemo iz predaja, a o nekim, nama bližim, saznajemo iz ostataka materijalne kulture oko nas. Ovaj svijet i dalje dočekuje generacije ljudi i svaka od njih ima svoja obilježja, nade i strahove - kazao je Kavazović.



Prije džuma namaza, ministar Bukvarević predao je Plaketu za podršku i razvoj manifestacije ''Odbrana BiH - Igman 2017'' ratnom komandantu Sedme muslimanske brigade i generalu Halilu Brzini.



Program je nastavljen u poslijepodnevnim satima na Velikom polju na Igmanu pod motom ''Dođi i posvjedoči''.



Prisutnima su se obratili član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, ministar Bukvarević i ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo.



- S planine Igman šaljemo poruku mira i poruku da naše saborce koji su dali živote nećemo nikada zaboraviti, a pored toga što polažemo cvijeće i odajemo počast, posebno smo ponosni što je snimljen kratki film o naših devet heroja odbrane. Time je stvoren trajni zapis kroz koji će nadolazeće mlade generacije i naraštaji moći da uče o svijetlim stranicama historije BiH, o tome kako se Bosna branila u Zvorniku, Sapni, Teočaku, Bužimu, Sarajevu, Grepku, Goraždu. To je dio kulture sjećanja, ali je i naša trajna obaveza da učimo mlade o našim herojima Izetu Naniću, Safetu Hadžiću, Mehdinu Hodžiću, Midhatu Hujduru Hujki, Hajrudinu Mešiću, Safetu Zajki, Enveru Šehoviću, Adilu Bešiću i Nesib Malkiću. Oni su naš i ponos Armije RBiH - rekao je Bukvarević.



Izetbegović je podsjetio na godine kada je BiH bila napadnuta naglašavajući da je 1993. bila najteža, a da je već u drugoj polovini naredne godine BiH bila ravnopravna, a 1995. nije izgubila niti jednu bitku.



- Te godine su se osvetili na Žepi i Srebrenici. To se nikada ne smije zaboraviti, i ništa od 1992. do 1995. godine - naglasio je Izetbegović te istakao da istinu o odbrani BiH treba ponavljati u kontinuitetu jer se pojavljuju neistine kojima žele uništiti BiH.



Federalni premijer Fadil Novalić i ministar Bukvarević su na kraju dodijelili pehare i priznanja pobjednicima sportskih takmičenja koja su održana tokom manifestacije, a koja je završena danas centralnom manifestacijom na Igmanu, sapćeno je iz kabineta federalnog ministra za pitanja boraca.





(FENA)