Nakon završenog uviđaja saobraćajne nezgode, od 8.40 sati, normalizovano je saobraćanje na dionici magistralnog puta M-14 Bosanska Krupa-Bosanska Otoka (u mjestu Drenova glavica).

Prema prikupljenim podacima, saobraća se bez vanrednih ograničenja, uz pojačanu frekvenciju vozila. Posebno je frekventno na putevima koji vode ka jugu zemlje.



Pojačana je frekvencija vozila i na graničnim prelazima sa Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom.



Na GP Doljani na izlazu iz BiH čeka se dva sata, a na GP Gabela Polje i Izačić zadržavanja su oko 45 minuta. Na GP Bijača na izlazu iz BiH čeka se 30 minuta, na GP Ivanica na izlazu iz BiH 30 minuta, ali na ulazu u Hrvatsku oko sat i po. U Bosanskom Brodu na ulazu u BiH čeka se oko sat, a na izlazu 30-40 minuta, kao i na GP Bosanska Gradiška i Osoje.



Na GP Hum na izlazu iz BiH u Crnu Goru su kilometarske kolone, a čekanja su duža od dva sata, na Deleuši oko sat, a Zupcima 45 minuta.



Na graničnim prijelazima sa Srbijom zadržavanja su do 30 minuta.



Zbog visokih dnevnih temperatura, iz BIHAMK-a savjetuju da građani na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a ukoliko ipak putuju tokom dana, da prave češće pauze. Prije napuštanja vozila potrebno je ugasiti rashladne uređaje, kako bi se organizam na vrijeme navikao na vanjsku temperaturu zraka.



Danas i sutra održava se brdska auto trka u Cazinu, zbog čega će na dionici M-4.2 Cazin-Srbljani doći do obustave saobraćaja, danas od 9 do 20 sati i sutra (06.08.) od 8 do 20 sati.



Danas se održava i polumaraton na magistralnom putu Kupres-Šuica, pa će u vremenu od 10 do 13 sati biti usporeno saobraćanje na pomenutoj dionici.



Zbog radova na deminiranju terena, u vremenu od 8 do 16 sati, dolazi do povremenih kratkotrajnih obustava saobraćaja na magistralnom putu M-16.2 Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje (kod mjesta Osojnica).



Povremeni kraći zastoji aktuelni su na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, a izdvajaju se putni pravci: M-5 Donji Vakuf-Travnik, M-4 Tuzla-Kalesija i M-16 Bugojno-Kupres.



IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:

AUTOPUT



E-661 Banja Luka-Bosanska Gradiška, zbog izgradnje vijadukta Mahovljani, za saobraćaj je zatvorena petlja Mahovljani. Vozačima se preporučuje korištenje petlje Aleksandrovac ili magistralnog puta M-16 u ovisnosti od pravca kretanja.



MAGISTRALNI PUTEVI:

M-4



Simin Han-Donje Caparde, zbog radova na izgradnji pješačke staze u mjestu Rainci vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.



M-5

Hrenovica-Mesići, zbog urušavanja mosta u mjestu Kaljani potpuno je obustavljen saobraćaj.



Donji Vakuf-Travnik, zbog radova na redovnom održavanju (izlaz iz Donjeg Vakufa) povremeno se saobraća usporeno.



M-16

Poriče-Kupres, zbog izvođenja radova na sanaciji slijeganja ceste (nasipa) i škarpe zasjeka na mjestu izvođenja radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.



M-16.2

Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje (Osojnica), zbog radova na deminiranju terena, u vremenu od 08 do 16 sati, dolazi do povremenih kratkotrajnih obustava saobraćaja.



M-17

Maglaj-Žepče, zbog radova na izgradnji pristupne ceste u mjestu Brankovići, u vremenu od 07:30 do 17:30 sati, saobraćaj se odvija jednom trakom naizmjenično.



Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraćaj se odvija usporeno u zoni izvođenja radova.



M-18

Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.



Vogošća-Sarajevo, zbog radova na izgradnji pješačke staze na dionici Donji Hotonj-Gornji Hotonj, vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.



M-19.3

Rogatica-Ustiprača (u mjestu Dub) zbog radova na miniranju terena u vremenskom periodu od 09 do 10 sati i od 14 do 17 sati, dolazi do povremene obustave saobraćaja.



REGIONALNI PUTEVI

R-407a Velagići-Sanica, zbog izvođenja radova na sanaciji klizišta u mjestu Velagići (2,1 km od raskrsnice sa M-5) obustavlj se saobraćaj za vozila čija ukupna dozvoljena masa prelazi 7,5 t (osim za autobuse i cisterne za prevoz mlijeka). Teretna vozila preusmjeravaju se na alternativni pravac R-410 Lanište-Sanica.Vrhpolje.



R-414 Banja Luka-Turbe (Ljubačevo), zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.



R-435 Nevesinje-Berkovići, u toku su radovi na rekonstrukciji i modernizaciji ove dionice, zbog čega se saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.



R-444 Breza-Vareš, zbog izvođenja radova na izgradnji SN kablovskog priključka za malu hidroelektranu Vareš, od 8 do 18 sati na ulazu u Vareš saobraća se naizmjenično, jednom trakom.



R-454a Bratunac-Drinjača, zbog aktiviranog klizišta na snazi je zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase i autobuse preko 5 tona.



R-471 Lukavac-Banovići, zbog prevoza cementa industrijskim kolosijekom pruge preko regionalne ceste Lukavac-Banovići, dolazi do povremenih 15-minutnih obustava saobraćaja.



KANTON SARAJEVO



- Zbog radova na rekonstrukciji kanalizacionog sistema od 08 do 16.30 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Kemal begova. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcima, a radovi će se izvoditi u fazama:



Faza 1: od raskrsnice sa ulicom Hasana Kikića do spoja sa ulicom Koševo.



Faza 2 : od raskrsnice sa ulicom Jezero do spoja sa ulicom Hasana Kikića



Faza 3 : od raskrsnice sa ulicom Alipašina do spoja sa ulicom Koševo.



- Zbog izvođenja neophodnih radova izmijenjen je režim saobraćaja u ulicama: Panjina kula, Muse Ćazima Ćatića, Iza Hrida, Nahorevska, Novopazarska, Nusreta Šišića Dede, Hakije Kulenovića i Zvornička.



MOSTAR



Zbog radova na izgradnji glavnih kanalizacijskih kolektora grada Mostara, na snazi je potpuna obustava saobraćaja u ulici Maršala Tita ( na relaciji Šarića džamija-Lučki most), dok je u ulici Kardinala Stepinca (ispred hotela Ero) desna traka zatvorena za saobraćaj, a lijeva je otvorena za dvosmjerni saobraćaj.



BIHAĆ



Zbog izgradnje poslovnog objekta na Trgu Maršala Tita, saobraća se jednom trakom.



MAGLAJ



U toku su sanacioni radovi na južnom ulazu u grad (Liješnica), zbog čega je saobraćaj potpuno obustavljen i odvija se kroz sjeverni ulaz u grad.



VELIKA KLADUŠA



- U toku su sanacioni radovi u ulici Zuhdije Žalića (od ulice M. Tita do mosta na rijeci Grabarskoj), zbog čega je saobraćaj obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.



- Zbog održavanja manifestacije „Kladuško ljeto 2017“, do 05.08., saobraćaj se od 19 do 01 sat privremeno obustavlja na M-4.2 u Velikoj Kladuši. Vozila će za vrijeme obustave saobraćaja preusmjeriti od Trga mladih ulicom Ibrahima Mržljaka do kružnog toka i skretanja prema ulici Sulejmana Topića, ulicom Maršala Tita do ulice Zuhdije Žalića i ulicom Hamdije Pozderca do skretanja prema ulici Ive Marinkovića.



GORAŽDE



Zbog izvođenja neophodnih radova u ulici Ferida Dizdarevića, na dionici od raskrsnice sa ulicom Zaima Imamovića do mosta Žrtava genocida u Srebrenici, vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom, od 07 do 17.30 sati, saopćeno je iz BIHAMK-a.







