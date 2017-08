S hadžom koji je farz (obaveza) treba požuriti, čim steknemo uslove. Kada smo zdravi i imamo materijalnih mogućnosti dužni smo da obavimo hadž. Hadž ne smijemo odgađati. Pogotovu dok je čovjek mlad. Iako mladi imaju dilemu kako sačuvati hadž, ali hadž će njih čuvati. Hadž je naš štit – kazao je direktor Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u BiH muderris Nezim ef. Halilović.

Foto: 24sata.info

Za Fenu je rekao da pripreme za organizaciju hadža 2017.godine su pri kraju, a ima prijavljenih više od 1.700 hadžija. Prijave za hadž će trajati do popune mjesta, ili do završetka mogućnosti da se osigura potrebna dokumentacija, vize za hadž. Dozvoljena kvota za BiH je 1.800.



Sve procedure u Saudijskoj Arabiji u potpunosti su završene, potpisani su i ugovori s turskom aviokompanijom za prijevoz hadžija s deset aviona.



Prva dva aviona iz Sarajeva za Medinu polijeću 17. augusta, četiri 18., tri 19. i jedan avion 21.augusta. Povratak je predviđen od 6. do 15. septembra.



Potpisani su i ugovori za prijevoz hadžija klimatiziranim autobusima u Saudijskoj Arabiji.



Zakupljeni su hoteli u Medini i Meki. U Medini su dva hotela Al Ansar Golden Tulip i Nuzul Al-Shakreen. U Mekki u hotelima Ibis Styles i hotel Menasiku-l Adl. Osigurana su dva obroka, doručak i večera, švedski stolovi. Kuhinja je evropska. U Medini su predviđena sedam noćenja, a ostatak u Mekki, od 13 do 16 dana.



Kao zanimljivost, Halilović navodi da hadžije iz BiH uživaju jako dobar imidž u Meki i Medini, a uprava hotela im odaje priznanje, nikada nisu imali bolje hadžije, nisu konfliktni, čuvaju inventar, čistoću prostora, a muderis kaže da je takva kultura življenja bh. muslimana.



Po muftijstvima u BiH održani su seminari za buduće hadžije, podijeljeni su koferi, prsluci, okovratni novčanici i knjige uputa.



Glavni vođa budućih hadžija reisu-l-hudžadž je Husein Smajić, zamjenik reisu-l-uleme. Osigurano je 40 vodiča, koji će voditi po 45 hodočasnika, kao i četiri konsultantice za žene. O zdravlju hadžija brinut će 12 medicinskih radnika, šest ljekara specijalista i šest medicinskih tehničara. Na čelu ljekarskog tima je dr. Adem Zalihić.



Halilović sve pripreme, pregovore i ugovore o smještaju hodočasnika u Meki i Medini obavlja lično. Kaže da je Kraljevina Saudijska Arabija spremna primiti hodočasnike koji dolaze iz čitavog svijeta. Pojačane su mjere sigurnosti na svim mjestima i punktovima.



Izrazio je nadu da neće biti nikakvih problema prilikom odlaska i obavljanja hadža, te savjetuje da se ne osamljuju, ne idu na nepoznate skupove, već da se drže svojih grupa i slušaju svoje vodiče.



I na Arefatu su sada uvjeti bolji. Hodočasnici će biti smješteni u vatrootpornim šatorima s klimom, novim prostirkama, flaširanom vodom, hadžije će ugodno provesti vrijeme u molitvi.



Ove godine je osigurano i to da hadžije dobiju po pet litara blagoslovljene „zem-zem“ vode koja će ih čekati prije njihova povratka u Sarajevu, a muderis se našalio da „zem-zem“ dolazi u Sarajevu prije hadžija.



Podsjetio je i to da dozvoljeni iznos po propisima BiH je 5.000 eura, a Saudijska Arabija dozvoljava 15.000 eura, ali Halilović smatra da hodočasnici iz BiH nemaju potrebe za tolikim svotama, te preporučuje da ponesu što manje, jer im je tamo sve osigurano, „čak i da hadžija ne ponese sa sobom nijednog eura, može boraviti, jer je sve plaćeno“.



- Preporučujemo našim hodočasnicima da se što manje bave kupovinom, da što više ibadete i uče dove. Najbolji poklon za našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, za naš narod, njihove porodice, familije, jesu njihove dove – naglasio je.



Jedna od obaveza hadža jeste i žrtvovanje kurbana. Hadžije imaju dvije mogućnosti. Da kurban mogu žrtvovati tako što ostave u amanet svojim porodicama da to učine u njihovoj kući, a druga je žrtvovanja kurbana u Meki, prvoga dana Kurban-bajrama. Kurban u Meki je oko 120 eura, a kurbansko meso u Saudijskoj Arabiji se prerađuje i ide u ugrožena područja, tamo gdje je potreba ljudi velika.



Također svake godine ima određeni broj bedela, osoba koje obavljaju hadž za drugog, koji zbog određenih razloga, starosti, zdravlja, nisu u mogućnosti lično obaviti hadž. Oni evidentiraju svoj bedeluk i nakon što obave hadž, dobijaju potvrdu, šehadu, da su obavili hadž za drugu osobu.



U narodu se kaže da onaj ko ne čezne za K'abom, taj je sumnjiv musliman, te da je ljepši hadž obavljen u mladosti. Ove godine prosjek starosti budućih hadžija je bolji. Sve je više mladih bračnih parova koji idu na hadž, ali svakako da ima i starih. Preporuka je da putuju zdrave i fizički spremne osobe.



Iako je hadž džihad za ženu, stare i slabije, ali uvjet da hadž svima bude mebrur, primljen, jeste da ne smije biti ružnog govora, da se ne čini nasilje drugom, da se ne čini grijeh, e takav će se hadžija vratiti s hadža čist od grijeha kao kada ga je majka rodila, a za hadž mebrur nagrada je džennet.



- Preporučujem da se s hadžom požuri dok je čovjek mlad, jer ipak on zahtijeva veliki fizički napor, tako da starije osobe su teret i sebi i ostalim hadžijama – zaključio je direktor Ureda za hadž i umru muderis Nezim ef. Halilović za Fenu.



Ove godine, najmlađi hodočasnik u grupi iz BiH će biti Imran Ramić iz Sarajeva i njemu je sedam mjeseci, a najstarija buduća hadžinica je Emira Huremović iz Sarajeva, ima 82 godine.





(FENA)