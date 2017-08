Stanje na požarištima u Kantonu 10 je pogoršano. Jak vjetar u popodnevnim satima je raširio liniju požara u svim smjerovima.

Na Staretini se požar proširio prema visokoj šumi i na mjestima je probio liniju obrane i sada gori visoka šuma, predio Međugorje. Požar se širi i napreduje prema naselju Bojmunte te je i dalje potrebna pomoć helikoptera.



Na Dinari se požar proširio i nošen jakim vjetrom napreduje prema prijevoju Vaganj, istovremeno se šireći prema naseljenim mjestima i vrhu Troglav, a i to je područje visokih šuma. Požar gase djelatnici šumarije koji su na izmaku snaga. Ovdje je požar napustio minski sumnjiva područja i moguće je gašenje kopnenim snagama.



Požar na platou Resanovac se širi prema području Unsko-sanskog kantona, izgorjelo je oko 15 hektara bukove šume. I dalje postoji hitna potreba helikoptera za gašenje svih požara.



Požar na Dinari iznad naselja Čaprazlije i Donji i Gornji Rujani i Gubin, općina Livno i dalje je aktivan. Ovaj požar širi se i dalje prema selu Odžak u općini Livno i prema Republici Hrvatskoj.



Požar je aktivan i na području planine Troglav na lokacijama Kadijina bukva i Razvala na Vjestić gori, a gase ga tri ekipe Šumarije.



Požar koji je aktivan iznad sela Nuglašica u općini Bosansko Grahovo širi se prema selima Vrbica, Radanovci i Bojmunte u općini Livno i u ovom požaru najviše gori hrastova šuma i prijeti da se spusti prema navedenim selima.



U gašenju svih požara učestvuju djelatnici ŠGD Kupres. Zbog minski sumnjivog terena gašenje kopnenim snagama nije moguće.



Požar na Resanovcima gase djelatnici Šumarije B. Grahovo i Drvar te djelatnici OSCZ B. Grahovo i Drvar. Zatražena je pomoć u gašenju spomenutih požara OS BiH (helikopteri) te međunarodna pomoć OS RH (kanader). Jutros je u gašenju požara bio angažovan helikopter OS Bosne i Hercegovine.



Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je četiri intervencije na gašenju požara i to dva požara u Sjevernom logoru, zatim u Žitomislićima i Pijescima, gdje je gorilo nisko rastinje i automobil.



Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je šest intervencija na gašenju požara i to u Vrhovniku, brdu Jasenica, dva požara u Gabela polju te u Grabovinama - buk, gdje je gorila uglavnom trava. Na Jasenici - Crno brdu gori šuma i nisko raslinje, a vatrogasci su još uvjek na terenu.



Ljubuški vatrogasci, s dva vozila i pet vatrogasaca, zajedno s PVP Čapljina s jednim vozilom i četiri vatrogasca gasili su požar na lokalitetu Zvirići. Požar je izbio na granici ovih općina, na nepristupačnom terenu pa je gašenje bilo otežano.



U Posušju gori na lokalitetu Zagorje, a teren je nepristupačan. Požar je manjeg intenziteta i nema ugroženih objekata, saopćeno je iz Federalne uprave Civilne zaštite.





(FENA)