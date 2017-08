Požar koji je jučer izbio na platou Plišević u sklopu Nacionalnog parka Una još nije ugašen, a gašenje vatre otežava izrazito nepristupačan teren i nedostatak ljudstva.

Foto: Agencije

Prema informacijama Civilne zaštite USK, požar je izbio jučer oko 15 sati i na teren je izašlo jedno vozilo vatrogasne jedinice i dva vatrogasca. Sinoć u 22 sata ekipa je napustila požarište zbog noći i izrazito nepristupačnog terena.



"Danas nemamo informacija kakvo je stanje i koliko je vatrogasaca na terenu", kazali su nam u Civilnoj zaštiti.



Više informacija dobili smo od Amarilda Mulića, direktora Nacionalnog parka Una.



"U jednom trenutku situacija je bila kritična jer je vatra bila krenula prema naselju Ćelije i vodopadu Štrbački buk, no srećom to je ugašeno. Nadzornici i ljudi iz uprave Nacionalnog parka, njih osam, jučer su gasili požar uz pomoć svoje opreme, jer je teren nepristupačan za vatrogasna vozila. Požar je ugašen i presječen sa tri strane, no zbog noći i nedostatka ljudstva nismo mogli dalje intervenisati, tako da se požar nastavio širiti dalje uz Ljutoč. Jutros, uz skretanje vjetra i vatra je opet krenula prema Ćelijama i Orašcu", rekao je Mulić.



Prema njegovim riječima, vatra gori u dijelovima koji nisu naseljeni, a požarom nisu zahvaćena stabla, već samo nisko rastinje, tako da štete zasad nisu velike.



"Za sada imamo slab odaziv od mještana i lovačkih organizacija koje koriste teren za lov u tom dijelu i nadamo se da će nam se pridružiti. Na mjestu požara izašli su i istražitelji, a prema neprovjerenim informacijama, požar je posljedica ljudskog nemara", istakao je Mulić.



(Klix.ba)