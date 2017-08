U Bosni i Hercegovini prijepodne bilo je, uglavnom, pretežno vedro, a tokom poslijepodneva i u večernjim satima u Bosni se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina dok se na istoku i sjeveroistoku Hercegovine, poslijepodne, očekuje pljusak kiše.

Ilustracija / 24sata.info

U Bosni je moguće i izraženije grmljavinsko nevrijeme, praćeno jakim udarima vjetra, intenzivnijim padavinama i gradom Vjetar, slab do umjeren, u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni.



Temperature zraka izmjerene u 11.00 sati iznosile su: Bjelašnica 22, Ivan-sedlo 27, Bugojno, Sarajevo, Sokolac i Tuzla 29, Bihać i Srebrenica 30, Gradačac, Livno, Prijedor i Sanski Most 31, Banja Luka 32, Bijeljina i Doboj 33, Neum, Široki Brijeg i Trebinje 35 te Grude i Mostar 36.



Dnevne temperature od 33 do 39, na jugu i sjeveroistoku do 42 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.



(FENA)