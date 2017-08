Bosna i Hercegovina je jedna od najjeftinijih zemalja za život u svijetu, pokazala su istraživanja specijaliziranog internet-portala Expatistan. Analitičari portala, koji se bavi isključivo poređenjem troškova života, rezultate su dobili na osnovu šest osnovnih tipova troškova.

Ilustracija / 24sata.info

U obzir se uzimaju cijene hrane, smještaja, odjeće, prijevoza, lične njege i zabave.



Prosječna plaća



Međutim, očigledno je da analitičari nisu u obzir uzeli da je prosječna neto plaća u BiH gotovo 860 KM. Kad se s ovog aspekta pogledaju rezultati istraživanja, situacija se drastično mijenja. A to najbolje znaju građani BiH.



Prema podacima objavljenim u junu, građani BiH osnovni meni za ručak (uključujući piće) u poslovnom dijelu grada Sarajeva plaćaju 13 KM, jedan litar mlijeka košta 1,47 KM. Prosječna cijena mjesečnog najma namještenog stana od 85 kvadratnih metara u skupom dijelu Sarajeva iznosi 822 KM, a mjesečna najamnina za namješteni stan iste površine u drugim dijelovima grada iznosi 465 KM. Na to se, naravno, dodaju režije, što za dvije osobe minimalno iznosi 278 KM.



Dragovan Petrović iz Udruženja potrošača iz Banje Luke za „Avaz“ je kazao da, kad se govori o troškovima života, nije moguće zaobići temu primanja građana.



- U zemlji živi malo onih koji mogu podnijeti ovako visoke cijene najamnine stanova. U realnom sektoru plaće nisu čak ni na nivou 860 KM, već 630 KM. Dakle, ovakve analize treba oprezno uzimati, kao i priču političara o rastu životnog standarda u BiH. Kad je riječ, konkretno, o BiH, osnovni problem je što je ovom tranzicijom nakon rata uništena srednja klasa društva, koja je u biti činila okosnicu ekonomskog sistema države i izdržavala sve ostale slojeve - kazao je Petrović.



Prema njegovim riječima, gotovo 70 posto građana BiH ima probleme s prilivom novca.



- Nijedno istraživanje ne može ponuditi pravi odgovor na pitanje kako uspijevamo preživjeti mjesec. Prema procjenama, mjesečna potrošačka korpa iznosi oko 1.800 KM. Evo, čak i kad u porodici radi dvoje, naprimjer, u prerađivačkoj industriji, teško da mogu pokriti ovu potrošačku korpu, jer mjesečno zarade oko 1.200 KM - pojasnio je Petrović.



Minimalne potrebe



On ističe da se do prosjeka potrošačke korpe dolazi uz racionalnu potrošnju i minimalne potrebe.



- Prehrana kod nas u korpi „uzima“ oko 40 posto, a u Evropskoj uniji je to nešto više od 14 posto. Ako na to dodamo troškove stanovanja, to je ukupno 60 posto mjesečnog budžeta. Penzioneri, naravno, ne mogu ni sanjati da dostignu 1.800 KM. Političari nam nude lijepu sliku sa svojih 860 KM prosječne plaće u BiH - istakao je Petrović.



Prema mišljenju analitičara internet-portala Expatistan, najskuplja za život država regije je Slovenija, zatim Hrvatska, Srbija, pa naša zemlja.



Slovenija najskuplja u regiji



U Sloveniji cijena unajmljivanja stana od 85 kvadratnih metara u elitnom dijelu Ljubljane iznosi oko 1,674 KM. Dok za isti stan u običnom dijelu grada treba izdvojiti oko 1.272 KM. Također, cijena režija za mjesec za dvije osobe oko 400 KM.



Slična situacija je i u Hrvatskoj, gdje ćete za najam stana od 85 kvadratnih metara u elitnom dijelu Zagreba morati izdvojiti oko 1.309 KM, a u drugim dijelovima grada oko 905 KM. Građani Zagreba za režije u toku mjeseca potroše oko 319 KM.



U centru Beograda za unajmljivanje stana treba izdvojiti oko 1.230 KM..



(Avaz)