Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da je ustaškim zločinom u Garavicama bihaćki prostor etnički očišćen, čime je sistemski i organizovano promijenjena struktura stanovništva na tom području te da je Srba u Bihaću, nakon posljednjeg rata, ostalo veoma malo.

Foto: 24sata.info

"Ovdje su u Drugom svjetskom ratu, osim Srba iz Bihaća, koji su ovdje bili većina, ubijani i Srbi sa prostora današnje Hrvatske i Plitvičkih jezera", podsjetio je Dodik u obraćanju prisutnima u Spomen-području Garavice kod Bihaća, gdje je obilježeno 76 godina od stradanja više od 12.000 ljudi tog kraja, gotovo isključivo Srba, koje su u ljeto 1941. godine pobile ustaše.



On je rekao da je taj projekat dokrajčen u "Oluji", kada je prije toga ukinuta konstitutivnost Srba u Hrvatskoj, a kasnije bombardovane kolone izbjeglica iz srpskih krajina.



Predsjednik RS je naglasio da je garavičkim zločinom nastavljen kontinuitet ustaške ideologije - jednu trećinu Srba pokrstiti, jednu pobiti a jednu raseliti.



Dodik je najavio da će stradanje Srba u Garavicama od naredne godine obilježavati Vlada Srpske i da će to područje biti proglašeno mjestom od republičkog značaja.



"Namjera je da se ovaj prostor, koji je oskrnavljen, uredi i da to bude državna manifestacija na kojoj će se okupiti veći broj ljudi. Izgradićemo ovdje spomen-crkvu sa spomen-pločom koja će svjedočiti o ovom strašnom stradanju. Ovo mjesto nas mora okupljati", poručio je Dodik.



On je rekao da je najpotresnije iz svjedočenja žrtava što su u Bihaću i Garavicama ljudi ubijani pred očima djece, kao i da su neki od ubica i zločinaca nakon Drugog svjetskog rata inkorporirani u sarajevsku komunističku vlast.



Dodik je naveo i da je nekadašnji komunistički sistem uspostavio sistem zaborava zločina nad Srbima, rekavši da su to žrtve fašizma, iako su ustaše - Hrvati i muslimani i u Bihaću pobili Srbe, Jevreje i jedan broj Roma.



"Bili su nagrađivani za svoje zločine i nisu kažnjeni. Nikada ne smijemo zaboraviti ove događaje, kao i LJubomira i Slavka Kvaternika, Maksa Luburića i druge ideologe koji su ubijali na ovim prostorima, a prošli nekažnjeno", rekao je Dodik i podsjetio da je jugoslovenski projekat bio podvala Srbima.



On je naveo da su se ubijanja Srba i Jevreja u Bihaću dešavala dok su se događali pogromi Srba u Jadovnu, na ostrvu Pag, a nakon toga i u Jasenovcu, Šušnjaru, Staroj Gradišci i Prebilovcima, gdje je ubijeno i bačeno u jame više od 6.000 Srba.



"Sve to je bio projekat Nezavisne Države Hrvatske /NDH/ koji nije prestao na ovim prostorima. S druge strane, nas su pokušali da okarakterišu u UN kao genocidan narod, ali zahvaljujući Rusiji to se nije desilo. Ja ne vjerujem da može da se oprosti to što su nam uradili, ali ne pozivam na osvetu i revanš, jer to liči na njih", rekao je Dodik novinarima u Bihaću.



On je poručio da će nastaviti da dolazi u Garavice i na sva mjesta gdje su Srbi stradali.



"Mi se moramo osloniti na naše dvije države - Republiku Srpsku i Srbiju. Srpska je jedina brana da nam se u budućnosti ne dese nove Garavice i Jasenovac, zbog čega je moramo jačati do nebesa, da bude jaka i stabilna. A sa Hrvatima treba da sravnimo račune i dođemo do istine o tome što je činjeno, kako bismo na ovim prostorima gradili život zajedno. Isto se odnosi i na muslimane", rekao je Dodik.



On je dodao da bi oni koji, poput hrvatskog premijera Andreja Plenkovića danas slave nekakve "pobjede" /"Oluju"/ i pominju oslobađanje Bihaća i Srebrenicu, trebalo da znaju da su "Srbi doživjeli 1.000 Srebrenica".



"On je vjerovatno mislio na 1941. godinu kada je ovdje pobijeno 12.000 do 15.000 Srba i kada se po njihovim kriterijumima `oslobodio` Bihać. `Oluja` je bila završni čin etničkog čišćenja 250.000 Srba i što se nas tiče, zločin nad Srbima", rekao je Dodik.

(Nezavisne)