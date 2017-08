U narednih sedam mjeseci u Mostaru, Gradačcu, Ilijašu, Maglaju, Kalesiji, Livnu i Grudama gradit će se nova ili unaprijediti postojeća komunalna infrastruktura u svrhu ekonomskog rasta i zapošljavanja na lokalnom nivou.

Foto: 24sata.info

Za tu namjeru Vlada Federacije BiH osigurala je 1.000.000 KM u okviru projekta „Izgradnja poduzetničkih zona u Federaciji“, koje provodi Federalno ministarstvo poduzetništva i obrta.



- Jedan od uslova ovog projekta je da su jedinice lokalne samouprave morale obezbijediti minimalno 25 posto sredstava od ukupne vrijednosti projekta, a projektni prijedlozi pored aktivnosti u vezi izgradnje infrastrukutre morali su imati i poslove koji se odnose na uslužne aktivnosti, a to su promocija zone, uspostava upravljačkog tijela zone, edukacije MSP-a u zoni i slično – rekao je u razgovoru za Fenu stručni savjetnik u Sektoru poduzetništva resornog ministarstva Sead Džiho.



Projektom „Poljoprivredno-industrijska zona Gajevi – Regulacija bujičnog toka Sušica“ opisan je jedan od problema razvoja industrijske zone „Gajevi“, a to je periodično izlijevanje iz korita bujičnog toka Sušica na području Mostara.



- Ovaj vodotok je izrazito bujični i ako je najvećim dijelom godine suho. Nakon obilnih padavina dešava se brzo formiranje snažne bujice koja periodično plavi dio područja poslovne zone Gajevi. Zbog toga je, ovim projektom, od infrastrukturnih radova planirana regulacija ovog toka u dužini od 351,05 m – pojasnio je Džiho, dodajući da je 199.900 KM vrijednost projekta, od čega je grant Ministarstva 149.900 KM, a učešće Grada Mostara 50.000 KM.



Osim infrastrukture i promocije zone, očekuje se 35 novih radnih mjesta u poslovnoj zoni i dva nova MSP-a u zoni.



Dvjesto hilljada KM koštat će izgradnja saobraćajnice 68 u Poduzetničkoj zoni u Gradačcu u dužini od 45 metara, kojom bi se proširila putna komunikacija unutar zone i istodobno bi se rasteretili postojeći pravci unutar i pored same zone.



- To bi trebalo rezultirati ulaskom dva nova privredna subjekta u zonu i oko 20 novih radnih mjesta u poslovnoj zoni – konstatovao je Džiho.



Navodeći osnovne karakteristike prihvaćenih projekata istakao da će u Ilijašu 151.134 KM (grant Ministarstva 108.105,82 KM, učešće općine 43.028,18 KM) biti uloženu u javnu rasvjetu u dijelu obuhvata lndustrijske zone Luke na površini od 7,4 hektara.



Time će se, kako kaže, povećati atraktivnost postojećih lokacija za nove investitore budući da je planirana ugradnja 40 LED rasvjetnih jedinica, a rasvjetni stubovi će biti instalirani uz postojeću prometnu infrastrukturu u zoni.



- Osim navedenog, najvažniji očekivani rezlultati su 50 novih radnih mjesta u poslovnoj zoni i tri nova MSP-a – rekao je Džiho.



Ministarstvo razvoja i poduzetništva odobrilo je 136.900 KM kako bi se u Maglaju nastavila izgradnja primarne servisne saobraćajnice - Poslovna zona „MISURlĆl“. To obuhvata izvođenje građevinskih radova na izradi moderne primarne saobraćajnice za kvalitetno rješenje ulaza saobraćaja u zonu, sa odvodnjom i signalizacijom.



- Kroz uslužne aktivnosti plan je izrada bilboarda zone sa popisom korisnika zone, kao i unapređenje usluga za lokalne privrednike sa Udruženjem poslodavaca Maglaj kroz edukaciju o prednostima ulaska u zonu. Očekujemo 40 novih radnih mjesta u poslovnoj zoni i dva nova MSP-a u zoni – naveo je Džiho.



Realizacijom projekta „Unapređenje uslova razvoja Proizvodno-poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa“, čija je vrijednost 140.292,76 KM, predviđena je izgradnja ceste u dužini od 225 metara za dvosmjerni saobraćaj, kao i popratne uslužne djelatnosti. Nakon toga, za očekivati je 30 novih radnih mjesta u poslovnoj zoni i 6 novih MSP-a u zoni.



Odobrenim projektom u Livnu predviđena je izgradnja prometnice dužine 206 m u poduzetničkoj zoni Begovača, čime će se stvoriti preduslovi za izgradnju planiranog novog objekta površine 2100 metara kvadratnih .



Ujedno, u planu je uspostavljanje upravljačkog tijela poslovne zone, što sa završetkom ostalih aktivnosti projekta treba da rezultira sa 20 novih radnih mjesta u poslovnoj zoni i jednom novom farmom u zoni.



- Grant Ministarstva je 143.340 KM, a općina Livno obezbijedila je 77.183 KM za ovaj projekat, koji vrijedi 220.523 KM – rekao je Džiho.



U poduzetničkoj zoni Pagana Vlaka-Poljanica u Grudama predstoje radovi na izgradnji saobraćajnice dužine 277 metara, postavljanje odvodnje u dužini od 978 m, kao i asfaltiranje dijela saobraćajnice u dužini od 445 m. Pored izgradnje infrastrukture predviđeno je otvaranje sedam radnih mjesta u poslovnoj zoni i jedna nova MSP-a u zoni.



Za to je odobren grant Ministarstva od 150.000 KM, a učešće jedinice lokalne samouprave je 149.128 KM.



- Prve aktivnosti koje se tiču svih sedam projekata su vezane za raspisivanje postupka javnih nabavki za odabir izvođača radova. Ove aktivnosti su u isključivoj nadležnosti općina i gradova. Neke od njih su već krenule u taj proces – poručio je u razgovoru za Fenu stručni savjetnik u Sektoru poduzetništva Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta Sead Džiho.

(FENA)