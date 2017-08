U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutro je osvanulo oblačno i s kišom. Do promjene će doći već poslijepodne te će uprkos kiši i pljuskovima koji su najavljeni za naredne dane biti toplo kao i u ranijem periodu.

Foto: 24sata.info

U utorak će biti sunčano vrijeme. Jutarnje temperature će se kretati od 13 do 19 stepeni, na jugu do 25, dok će dnevne biti između 29 i 34, na jugu do 39 stepeni. Za veći dio zemlje izdato je žuto upozorenje, što znači da će vrijeme biti potencijalno opasno.



Srijeda će biti pakleno vruća jer će se živa na termometrima već ujutro popeti na 22 stepena u Bosni, a na jugu do 27, dok će dnevna temperatura biti između 23 i 38 stepeni, na jugu i sjeveru do 41 stepen celzija. Malo osvježenje imat će Posavina i Krajina u vidu pljuska i grmljavine.



Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), u četvrtak će biti toplije za dva stepena ujutro, dok će se dnevna temperatura kretati do 42 stepena na jugu i sjeveru. Mogući su pljusak i grmljavina u večernjim satima na sjeveru i sjeverozapadu Bosne.



U petak će ponovo doći do postepene promjene vremena. Noć će biti tropska na sjeveroistoku i jugu, a na zapadu će biti ugodnije. Ujutro će u većini krajeva biti sunčano i toplo, a na zapadu oblačnije s mjestimičnim pljuskovima i kišom.



BiH je još pod utjecajem toplih zračnih masa koje stižu sa sjevera Afrike, što znači da će i dalje biti natprosječno toplo vrijeme. Kako predviđaju meteorolozi FHMZ-a, u većem dijelu druge sedmice augusta neće doći do značajnije promjena vremena. Pad temperature zraka moguć je od četvrtka.



Prema podacima AccuWeathera, zahlađenje će uslijediti od subote, kada će jutarnja temperatura pasti na 10, a dnevna na 22 stepena, na jugu do 32 stepena.

(Klix)