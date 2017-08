Muslimansko-jevrejska konferencija, koja je okupila oko 100 mladih lidera iz 40 zemalja svijeta, počela je večeras u sarajevskoj Vijećnici. Cilj joj je izgradnja prijateljstva, razbijanje stereotipa i saradnja među mladim ljudima, kao i rasprava o pitanjima i temama na kojima mogu zajednički raditi u cilju poboljšanja odnosa i zajedničkog napretka.

Foto: FENA

Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, jedan od govornika na skupu, kazao je da su ovakve konferencije vrlo važne, ali da ipak mnogi tvrde da svijetom vladaju oni koji posjeduju oružje, a ne oni koji pokušavaju stvoriti mir.



Mišljenja je da na kraju ipak mir, pomirenje i saradnja nadvladaju te da nemaju alternativu.



Također je naglasio da ta dva naroda u BiH žive u miru skoro 600 godina te da je uvjeren da je ovo pravo mjesto za pokušaj uspostavljanja trajnog mira između ta dva naroda diljem svijeta, što bi bilo od ogromnog značaja za sve.



- Naše je da pokušamo poslati poruke mira i da isprovociramo ono što treba - poručio je Izetbegović.



Reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović kazao je da vjerske zajednice imaju svoje mjesto u međunarodnoj saradnji u BiH, jer okupljaju dio naroda i šalju poruke ljudima kako bi se na prostoru koji je bio pogođen teškim izazovima u prošlosti ponovo ojačao suživot i saradnja.



Smatra da vjerske zajednice mogu doprinijeti tome, ali da ne mogu riješiti političke probleme u BiH.



- Možemo pozivati ljude na toleranciju, mir i saradnju, ali političari moraju uraditi svoj dio posla, a to je da vode zemlju u EU i prosperitet i da daju šansu mladima - naglasio je.



Predsjednik Jevrejske zajednice u BiH Jakob Finci podsjetio je da se već drugi put u Sarajevu održava ova konferencija.



- Sarajevo je upravo idealan grad za ovakvo nešto i grad u kojem 450 godina žive Jevreji, nešto duže i muslimani, a sav taj period žive u miru i slozi, pomažući jedni drugima, gajeći svoju, ali poštujući i tuđu vjeru - pojasnio je.



Upravo je to, dodao je Finci, cilj ove konferencije, ali i način da se pokaže kako Jevreji i muslimani razgovaraju o dva najveća problema u Evropi i svijetu, a to su antisemitizam i islamofobija.



- To su dvije strane istog novčića, a mi želimo da pokažemo da nema razloga za međusobno nepovjerenje i mržnju i da radeći zajedno možemo da izgradimo dobru budućnost za generacije koje dolaze - zaključio je Finci.



Šef Misije OSCE-a u BiH Jonathan Moore istakao je da je ta organizacija sponzor večerašnjeg događaja, jer vide da vjerske zajednice igraju veoma pozitivnu ulogu.



- Posebno u BiH postoji svjetski poznata jevrejska zajednica i veoma aktivna islamska zajednica, a ovakvim događajima se može pokazati svima da i različite vjerske zajednice mogu imati i dobre odnose i zajedničke ciljeve - zaključio je.



Organizator konferencije Ilja Sichrovsky je kao glavni izazov naveo pronalaženje "zdravog razuma" i zajedničkog jezika.



- Da bi to učinili, moram iznaći teme u koje bi obje zajednice investirale te zajedničke projekte i ideje kako bi se riješili problemi. Pokušavao sam identificirati teme koje su dovoljno bitne da bi se o njima raspravljalo, ali i koje nešto znače za obje zajednice - zaključio je.



Konferencija koja će trajati nekoliko dana održava se pod patronatom člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, uz podršku Islamske zajednice u BiH, Jevrejske zajednice u BiH, OSCE-a i Američkog univerziteta u BiH.





(FENA)