U Općoj bolnici “Prim. dr. Abdulah Nakaš” u Sarajevu CT aparat već neko vrijeme nije u funkciji, zbog čega se pacijenti iz ove bolnice upućuju na preglede na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, vijest je portala Faktor.



Zbog kvara na CT aparatu, iz Opće bolnice su KCUS-u uputili zahtjev da pregledaju i dijagnosticiraju i njihove pacijente. Iz Klinike za radiologiju KCUS-a kažu kako im je ovakva situacija napravila veliko opterećenje s obzirom na to da Klinički centar svakodnevno ima na desetine pacijenata kojima je potrebna CT dijagnostika. Ipak, ističu da nijedan pacijent neće ostati bez potrebnog pregleda.



– Svi pacijenti koji su upućeni kod nas iz Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš” bit će trijažirani prema hitnosti i uputnoj dijagnozi. Osoblje Klinike za radiologiju radit će pojačanim tempom, ali očekujemo da taj rad bude i adekvatno plaćen od Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo – navode iz KCUS-a.



Hoće li se nakon ove vijesti dići “kuka i motika” i po medijima krenuti napadati direktora klinike “Prim. dr. Abdulah Nakaš” prim. dr. Zlatka Kravića? Hoće li sada početi medijska hajka na šefa Odjeljenja za internu medicinu dr. Dragana Stevanovića koji je, kako saznajemo, i poslao medicinski SOS poziv na KCUS? Hoće li sada neko ovog doktora iz kantonalne Ljekarske komore prozvati i upozoriti ZZOKS da im skine novac s tranše i uplati na KCUS? Jer zna to dobro dr. Stevanović – ko ne radi, ne zaslužuje da troši javne pare iz džepa građana.



Ako je suditi po dosadašnjoj praksi, očekivali bismo, u najmanju ruku, napise da je direktor uskratio na smrt bolesnim pacijentima posljednju nadu da spase svoj život, a odmah potom da mediji prenesu izjave njihove uplakane rodbine. Da optužbe pljušte na sve strane, da nastane prometni krkljanac od reportažnih kola “s lica mjesta”, da se dignu SDP i Naša stranka pa da gorljivo traže smjene i ostavke odgovornih.



To se neće dogoditi, i ne bi ni trebalo. Zato i postoji saradnja zdravstvenih institucija koje uvijek moraju dati sve od sebe, bez obzira na uvjete, da pruže najbolju moguću zdravstvenu njegu pacijentima.



Međutim, možda je i za ovaj slučaj kriva prof. dr. Sebija Izetbegović, pa ipak je ostavila bolnicu “Prim. dr. Abdulah Nakaš” u besprijekornom stanju, mora da je kriva.



