"Moj rahmetli djed Alija Izetbegović za mene predstavlja svojevrsni ideal, uzor. On je bio čovjek čije su se misli, riječi i djela nalazili u apsolutnom skladu. Bio je istinski veliki čovjek, dostojanstven, hrabar, častan i mudar. Za mene je on na prvom mjestu intelektualac, produhovljeni mislilac i inspirativan autor čijim se književnim djelima uvijek rado vraćam", rekla je unuka prvog predsjednika Predsjedništva Republike BiH Alije Izetbegovića, Nađa Berberović-Dizdarević, javlja Anadolu Agency.

Alija Izetbegović rođen je na današnji dan prije 92 godine, 8. avgusta 1925. u Bosanskom Šamcu, a umro 19. oktobra 2003. godine u Sarajevu.



Izetbegović je bio i vrhovni komandant Armije RBiH za vrijeme agresije i rata u BiH 1992.-1995, kao i jedan od osnivača i prvi predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA).



Nađa Berberović-Dizdarević (32) kćerka Sabine, kćerke rahmetli Alije Izetbegovića, u razgovoru za AA, pričala je i prisjetila se dede Alije, koji je za njih bio, kako kaže, prije svega, dedo.



"Bio je čovjek snažnog i slobodnog duha, koji je zbog svojih nekonvencionalnih stavova u mladosti imao svojevrsni imidž buntovnika, kao i svi veliki vizionari i lideri. Pamtim ga kao ponosnog vođu svog naroda i onako kako je on najviše želio da bude upamćen, kao čovjeka koji je narod BiH uvijek imao na srcu", kazala je Berberović-Dizdarević.



Podsjetila je da su jednom sedmično išli na porodični ručak kod rahmetli Alije i dodala: "Skoro uvijek je bio lijepo raspoložen, vedrog duha i nasmijan. Posjedovao je snažnu harizmu i prodoran pogled, ali za nas, njegove unuke, on je na prvom mjestu bio naš dedo. Bio je jako duhovit i često se znao šaliti s nama."



Žao joj je, kako kaže, što nije imala priliku da bolje upozna dedu i da razgovara s njim o nekim ozbiljnijim i zrelijim temama, o filozofiji, književnosti, umjetnosti, kulturi i religiji.



Kada je Alija umro 2003. godine, Nađa je imala 18 godina. Kako kaže, osim velikog gubitka i tuge osjećala je i veliki ponos, jer je svjedočila njegovoj dženazi kojoj su prisustvovale desetine hiljada ljudi.



"Spoznaja da je bio u tolikoj mjeri poštovan i cijenjen od strane svog naroda, ali i od strane velikih ljudi sa svih strana svijeta, koji su došli na taj dan u Sarajevo da odaju počast našem prvom predsjedniku, ispunila me osjećajem ponosa i dostojanstva."



Berberović-Dizdarević smatra da se u BiH ne pridaje dovoljan značaj liku i djelu rahmetli Alije Izetbegovića.



"Najviše me žalosti što se Izetbegoviću ne priznaje njegov značaj kao intelektualca i mislioca. Naši ljudi nisu upoznati sa njegovim bogatim intelektualnim opusom, kao ni značajem njegove političke uloge tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Lakoumno nasjedamo na agresivnu antibošnjačku kampanju koja nam se već godinama svakodnevno servira u medijima. Nameće nam se osjećaj stida u vezi našeg bošnjačkog identiteta, tradicije i religije. Porazno je da lik i djelo Alije Izetbegovića ljudi širom svijeta bolje poznaju i više cijene nego mi sami. Imala sam priliku upoznati strance koji su čitali, pa čak i citirali djela mog rahmetli djeda, i koji ga cijene kao jednog od najvećih evropskih mislilaca svog vremena", kazala je Nađa Berberović-Dizdarević.



Podsjeća kako Muzej “Alija Izetbegović” nastoji očuvati intelektualno naslijeđe Alije Izetbegovića, te s njim upoznati sve one koji žele da saznaju više o prvom predsjedniku Predsjedništva RBiH.



"Muzej u tu svrhu organizuje školske posjete i radionice, naučne seminare i konferencije, panele i diskusije, izložbe, likovne kolonije, akademije, promocije knjiga itd. Smatram da je od velikog značaja za buduće generacije da više čitaju i da se informišu o historiji svoje zemlje, da osvijeste svoj identitet, te da cijene i čuvaju svoju tradiciju i kulturu. U ovom kontekstu mi se čini prikladnim da citiram riječi svog djeda: 'Čuvajte i očuvajte svoju naciju i ime Bošnjak, vjeru i tradiciju. Gubitak identiteta plaća se ropstvom i poniženjem'", ističe Berberović-Dizdarević.



Dodaje i kako se i dan-danas često vraća djelima svog rahmetli djeda.



"Neke njegove knjige sam pročitala po 4-5 puta, pa znam napamet cijele pasuse. Njegove misli, koje su ostavile posebno snažan dojam na mene, bilježim u jedan notes i ponekad, kada se osjećam izgubljeno ili kad jednostavno tražim odgovore na neka generalna egzistencijalna pitanja, zavirim u taj notes."



Nađa Berberović-Dizdarević kaže Alija Izetbegović predstavlja svojevrsni kompas u njezinom životu.



"Ipak, na mene je najjači dojam ostavila njegova kratka pjesma 'Poruka sebi', koja me podsjeća na to da je ovaj život prolazan i da, usprkos najtežim životnim iskušenjima, čovjek mora ostati dostojanstven i hrabar."



Pjesma "Poruka sebi":



Ostani uspravan



Kako ćeš pognute glave ispod zvijezda?



Kojim god putem da kreneš



Na kraju čeka smrt.



I sve se završava propašću



I ti ćeš umrijeti



I ovaj svijet će umrijeti



Zato ostani uspravan!



