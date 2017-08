Temeljit, principijelan i onaj koji nije varao, termini su kojima je historičar, dr. Admir Mulaosmanović opisao prvog predsjednika Predsjedništva Republike BiH Aliju Izetbegovića govoreći na tribini organiziranoj u povodu 92 godine od njegovog rođenja.

Foto: 24sata.info

- On može biti uzor za, prvenstveno, mlade bošnjačke političare. Iako je teško breme slijediti njegov politički put, vrijedi - poručio je Mulaosmanović.



Naglašavajući ispravnost njegovog političkog puta kazao je da je od samog osnivanja Stranke demokratske akcije znao kakva treba da bude i na kojem prostoru da proširi svoje djelovanje. Rekao je da je imao političku viziju na koji način Jugoslavija može i treba da opstane, a ukoliko ne šta je put BiH.



- To je bila nezavisnost, a ne velika Srbija. To je vrlo jasno znao - istakao je Mulaosmanović.



Naveo je da je uvijek znao da državu i narod mora predstavljati dostojanstveno, principijelno i uspješno koliko je moguće.



Na tribini je govorio i profesor Hilmo Neimarlija, prijatelj, saradnik i savjetnik prvog predsjednika Republike BiH Alije Izetbegovića.



- Izetbegović je bio nalik na svoj narod, u isto vrijeme i musliman i Evropljanin, vjeran islamskim i evropskim vrijednostima. Bio je ustrajan u kretanju srednjim putem, rješenjem do kojeg je dospio još u mladosti - naglasio je Neimarlija.



Središnji put je, dodao je Neimarlija, ono po čemu je bio poznat.



- U okolnostima najvećih iskušenja Izetbegović nije odustao od slobode, kao bitne pretpostavke politike - rekao je Neimarlija.



Poručio je da je naslijeđe Izetbegovića naslijeđe dogovaranja, kompromisa i kretanja srednjim putem u svakom pogledu.



Tribini koju je u amfiteatru Memorijalnog centra Kovači organizala Asocijacija mladih SDA prethodilo je polaganje cvijeća na mezarju na Kovačima odakle je član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović poručio da pokušava završiti ono što je njegov otac počeo te da je to razlog što je u politici.



Istakao je da svi u BiH trebaju s pijetetom da se sjećaju Alije Izetbegovića, a naročito bh. patrioti i Bošnjaci muslimani jer su se oko njega okupili ljudi koji su branili njihovu vjeru, identitet, te teritorijalni integritet i suverenitet države.



(FENA)