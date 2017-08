Na tenderu za poddionicu Počitelj-Zvirovići na koridoru Vc najpovoljniju ponudu za gradnju dao je konzorcij Azvirt Limited Liability Company i Power Construction Corporation of China Ltd (Azerbajdžan i Kina).

Portal Žurnal navodi kako povjerenstvo trenutno vrši evaluaciju te da se uskoro očekuje početak gradnje te da je svemu prethodilo ''nepoštivanje zaključaka vlastitog nadzornog odbora i uvođenje dosad neviđenog ocjenjivanja ponuda od strane Uprave''. U međuvremenu, čeka se izvještaj Europske investicijske banke o eventualnim nepravilnostima u prethodnom tenderu.





Uprava ne sluša Nadzorni odbor



Kako portal navodi dalje, Nadzorni odbor Autocesta FBiH krajem trećeg mjeseca ove godine donio je zaključak u kojem između ostalog piše: ''Daje se nalog Upravi društva da u što skorijem roku raspiše tender za postupak javnih nabavki radova na izgradnji autoceste na dionici Počitelj-Bijača, poddionica Počitelj-Zvirovići, LOT 1 i LOT 2, kao u prethodnom postupku''.



Iz zaključka je, navodi dalje Žurnal, sasvim jasno da je Upravi JP Autoceste FBiH naloženo da tender za dionicu Počitelj-Zvirovići koji je prethodno poništen sada raspiše po istim kriterijima, tj. da ostane razdvojen na dva djela. Međutim, ovakav nalog Nadzornog odbora za Upravu nije značio ništa. LOT 1 i LOT 2 su spojeni u jednu cjelinu.



''Uprava vodi proces, nadzorni nadzire. Mi smo poslali poništenje tendera. Uprava upravlja i organizira posao, nadzorni odbor samo nadzire. Ni u jednom zakonu, statutu, nigdje to nisu ingerencije nadzornog odbora'', kaže za Žurnal Adnan Terzić, direktor Autocesta FBiH.



Spajanje LOT-ova znači da je čitav posao skuplji, tvrdi za Žurnal izvor blizak ovom javnom poduzeću, i dodaje da je stvarna namjera spajanja zapravo da se Firma Hering eliminira kao ponuđač u ovom višemilijunskom poslu. Ipak, kako saznaje Žurnal, Hering će na kraju biti podizvođač za konzorcij Azvirt Limited Liability Company i Power Construction Corporation of China Ltd (Azerbejdžan i Kina) koji je dostavio najpovoljniju ponudu.



Sporno ocjenjivanje ponuda



Osim toga, potencijalno sporna je i nova kategorija ocjenjivanja ponuda, prema kojoj bi komisija Autocesta FBiH ocjenjivala tzv. bonitet sposobnosti firmi. U ovom slučaju, upitna je stručnost članova povjerenstva koji bi trebali ocjenjivati sposobnost firmi koje na godišnjoj razini posluju s milijardama.



Inače, kada je u pitanju tender za poddionicu Počitelj-Zvirovići, u prošlosti je bilo mnogo malverzacija, navodi Žurnal dodajući kako su u čitav proces bile uključene gotovo sve vodeće stranke u Federaciji. Izmjenjivali su se direktori iz SDP-a, SDA, SBB-a.



Prvi tender za gradnju dijela autoputa od 11 kilometara između Počitelja i Zvirovića vrijedan 200 milijuna maraka zatvoren je otvaranjem ponuda brojnih kompanija u listopadu 2015. godine. Autoceste Federacije, na čijem je čelu tada još uvijek bio Ensad Karić (SDP), odlučile su da se tender podijeli na dva dijela. Prvi dio tendera, odnosno LOT 1, odnosio se na izgradnju mosta dugog gotovo kilometar. Drugi dio tendera bio je gradnja oko 11 kilometara autoputa i spajanje s mostom.



Krajem listopada 2015. godine otvorene su ponude a konzorcij Hering-Viadukt imao je najnižu cijenu za oba dijela tendera.





Isti ljudi različito



Do kraja izbora pobjednika tendera, što je trajalo duže od pola godine, Autoceste su donijele nekoliko odluka protiv Heringa i diskvalificirali ih iz dijela tendera, odnosno LOT-a 2. Europskoj investicijskoj banci predloženo je da izabere konzorcij Strabaga i Euro-asfalta.



''Ono što nakon ovakvog tijeka događaja zvuči nevjerojatno jeste da je druga komisija istovremeno predložila Hering i Viadukt kao najbolje ponuđače za LOT 1. Tri od pet članova ove dvije komisije su bili isti ljudi!'', piše Žurnal.



Nakon toga, istražitelji Europske investicijske banke posjetili su BiH. Predstavnici Autocesta morali su objašnjavati kako su u jednom dijelu tendera firmu Hering izabrali kao najbolju a u drugom je proglasili nedovoljno dobrom da uopće sudjeluje na tenderu.



Na adresu Autocesta stiglo je potom i pismo Europske investicijske banke koja je oštro kritizirala Autoceste Federacije zbog političkih pritisaka na članove tenderske komisije i miješanje u izbor najpovoljnije kompanije za posao vrijedan 200 milijuna maraka.



Kako najbrže do sredstava



Sada već bivši direktor Autocesta Đenan Salčin upozorio je EIB na ove propuste. Nedugo nakon toga SBB je Salčina smijenio s pozicije direktora i na njegovo mjesto imenovao Adnana Terzića.



Novi direktor s predstavnicima banke je, tvrdi, tražio način kako da na najbrži način dođu do sredstava.



''Poslije kompletne analize došli smo do zaključka da je najbolje da uprava Autocesta poništi natječaj koji je raspisan prije dvije godine'', rekao je Adnan Terzić za Žurnal, u trećem mjesecu ove godine.



Novi tender je potom raspisan po ubrzanoj proceduri. Najbolji ponuđač je konzorcij iz Azerbajdžana i Kine, a podizvođač će biti Hering koji je, kako navodi Žurnal, već jednom sumnjivo diskvalificiran za dio ove dionice.



''Sve se događa, a da Uprava i Nadzorni odbor još nisu primili izvještaj istražitelja Europske investicijske banke iz istrage o nepravilnostima u navedenom tenderu. Inače, u Tužiteljstvu Kantona Sarajevo u tijeku je provjeravanje dokumentacije i navoda u vezi sa sklapanjem ugovora između JP Autoceste FBiH i Joint Venture Strabag d.d. Austrija za izgradnju LOT 1 dionice Počitelj-Zvirovići'', piše Žurnal.

