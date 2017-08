I tokom ovogodišnjeg 23. Sarajevo film festivala očekuje se da će hiljade ljudi iz različitih dijelova svijeta od 11. do 18. augusta odabrati Sarajevo za mjesto odmora i uživanja u atmosferi koja iz godine u godinu šalje drugačiju, pozitivnu sliku iz ovog grada, javlja Anadolu Agency (AA).

Riječ je o festivalu koji u Sarajevo dovodi mnoge poznate ličnosti iz svijeta filma, ali i turiste koji žele osjetiti festivalsku atmosferu koja bh. prijestolnicu drži budnom 24 sata. Tako iz godine u godinu sve više turista tokom festivalske sedmice pohodi Sarajevo.



Nermin Muzur, v.d. predsjednika Turističke zajednice Kantona Sarajevo (TZKS), očekuje da će u augustu zahvaljujući SFF-u biti zabilježen rekordan broj turista od 1997. godine.



Podsjetio je da je Turistička zajednica Kantona Sarajevo prvi put u 23 godine, koliko se održava SFF, sponzor tog festivala tako da će najvažniji međunarodni filmski događaj u BiH, ali i u regiji, od ove godine imati značajnu podršku Turističke zajednice KS – Visit Sarajevo.



"Izuzetno mi je drago da se to baš dešava u vrijeme kada je ekspanzija turizma više nego vidljiva u KS-u i BiH", kazao je Muzuri dodao: "Očekujem da će biti rekordan broj turista baš u augustu ove godine. Prošle godine u augustu smo imali rekordan broj, međutim, već u julu ove godine smo prebacili taj rekord od 53.500 turista. U augustu očekujemo da će biti još veći broj zbog toga što je jek sezone, a možete vidjeti da je i bez SFF-a grad dosta popunjen i ima veliki broj turista. Očekujemo da ćemo imati preko 53.500 turista, koliko je bilo u augustu prethodne godine", istakao je Muzur.



Prema zvaničnim podacima, u prvoj sedmici augusta ove godine zabilježeno je oko 13.000 turista. Poseban je period kada se održava SFF, kad su i očekivanja turističkih radnika značajno veća.



"U Sarajevu sve je budno 24 sata, osjeti se znatan broj turista. Vjerujem da već danas u dijelu grada, Centar i Stari Grad, ne možete naći smještaj u vremenu održavanja SFF-a. Jednostavno, to su dešavanja koja daju dodatni sjaj gradu Sarajevu. SFF je postao brend koji je prepoznatljiv, ne samo u regiji nego i šire. U tom periodu Sarajevo zaista izgleda drugačije", kazao je Muzur.



Govorio je i o broju turista u prvih šest mjeseci ove godine gdje je također primijećeno povećanje od 15 posto, u odnosu na isti period prošle godine.



"Možemo reći da imamo porast broja turista od nekih 15 posto za prvih šest mjeseci ove godine u odnosu na 2016. godinu. Sve su to podaci koji nam govore da imamo pozitivan trend u svemu što je vezano za turizam u Sarajevu i BiH", pojasnio je Muzur.



Sarajevo posjećuju turisti iz zemalja regije, ali i iz cijelog svijeta.



"Kada su u pitanju turisti iz regije tu prednjači broj turista iz Hrvatske, a ako govorimo o ostatku Evrope onda prednjače turisti iz Turske. Kada su u pitanju turisti sa drugih kontinenata, zabilježen je najveći broj dolazaka turista iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije. Ono što je važno napomenuti jeste da je zabilježen veliki porast turista iz Kine", dodao je Muzur.



Prema zvaničnim podacima, periodu januar – decembar prošle godine turisti su u BiH ostvarili 1.148.530 posjeta, što je više za 11,6 posto u odnosu na isti period 2015. godine.



