Naša zemlja je vodeća u regiji po siromaštvu, podaci su Ujedinjenih naroda (UN). Širom svijeta 9. avgust obilježava se kao dan siromašnih, a čak 17,9 posto stanovništva BiH živi s primanjima manjim od 416 KM mjesečno.

Ilustracija / 24sata.info

Nema granica



U apsolutnom siromaštvu, odnosno s primanjima manjim od 235 maraka, prema podacima UN-a, živi 15 posto stanovništva. To znači da je svako šesto domaćinstvo u našoj zemlji siromašno.



Najbliži ovoj kategoriji su i nezaposleni, zatim samozaposleni, u koje spadaju poljoprivrednici i domaćinstva s više od troje djece.



- Činjenica je da siromaštvo ne poznaje granice dobi, spola, religije ili regije. Podaci pokazuju da se broj djece u BiH koja ovise o socijalnoj pomoći unazad dvije godine povećao za deset posto. Nažalost, u kategoriji siromašnih sve je više i radno aktivnog stanovništva koje ostaje bez posla ili radi, a ne prima plaću, kao i mladih, čija je stopa nezaposlenosti u samom evropskom vrhu - kazali su nam iz Ureda rezidentne koordinatorice Ujedinjenih naroda BiH.



Prema mišljenju analitičara, zabrinjavajuće je to što, iako je BiH vodeća u regiji prema broju siromašnih osoba, u našoj se zemlji strategije za borbu protiv siromaštva ne primjenjuju.



Također, prema podacima UN-a, naša zemlja je peta po siromaštvu u Evropi. Broj nezaposlenih približava se broju zaposlenih. Penzioneri, ali i brojni radnici godinama unazad preživljavaju na minimalcu, dok mladi masovno napuštaju BiH.



Male plaće



Većinu siromašnih u BiH čine zaposleni koji žive u porodicama s djecom. To se objašnjava niskim primanjima jer jedna plaća nije dovoljna da domaćinstvo zadrži iznad nivoa siromaštva.



Siromaštvo je globalni problem današnjice. U svijetu ima više od 2,2 miliona ljudi koji su siromašni ili su na pragu siromaštva.



Potrošnja na godišnjem nivou



S prosječnom plaćom od 860 KM godišnja zarada u BiH po osobi iznosi 10.320 maraka. Prema podacima Svjetske banke, taj iznos nije dovoljan da se pokriju godišnji troškovi jer oni iznose 11.871 KM.



(Avaz)