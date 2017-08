Situacija sa požarištima na području Livanjskog kantona je mnogo bolja nego što je bila proteklih dana, potvrdio je za Anadolu Agency (AA) Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite.

"Jutros smo završili što se tiče prostora na Dinari sa lijeve strane. Taj dio smo jutros gasili i to je sada uredu. Radili smo jutros naime, dio iznad Lištana, kod malograničnog prelaza Vaganj s desne strane. Popodne bi trebali raditi na prevoju Troglav i u slučaju ako to bude moguće na Šatoru. Na Šatoru je situacija mnogo bolja nego što je bilo ovih dana. Nakon intervencija helikopterom stavljeno je poprilično stanje pod kontrolu. Još se vidi par dimnih džepova, ali mislim da je to tinjanje starih balvana", rekao je Solak.

Ističe kako su sinoć u Livanjskom polju imali nekoliko namjerno izazvanih požara na travi i da je brzom intervencijom vatrogasaca to sve stavljeno pod kontrolu i odmah ugašeno.



"Ostalo sve što se pojavilo u FBiH u vidu požara vrlo brzo je stavljeno pod kontrolu. Vidjet ćemo danas kako će biti jer se očekuje toplo i vruće vrijeme. Svakako su ljudi na terenu i prate cijelu situaciju", kaže Solak.



Trenutno, navodi nema nikakvih opasnosti, odnosno aktivnih požarišta mimo Livanjskog kantona. Sve što se, kaže, pojavilo u toku jučerašnjeg dana u toku dana se i ugasilo.



Iako su usljed visokih temperatura i suše brojne štete i na poljoprivrednim dobrima u Federalnoj upravi civilne zaštite, navode kako oni nemaju pokazatelje eventualnih šteta koje su nastale.



"Nemamo te pokazatelje, najviše se o tome brinu u kantonalnim ministarstvima za poljoprivredu ili općinskim službama za poljoprivredu. Oni mogu taj dio vidjeti kada je u pitanju procjena i stanje na terenu. U ljetnom periodu je razumljivo i da su suše i visoke temperature. Uvijek je to neka potencijalna opasnost tokom ljeta", navodi Solak.



Direktor Federalne uprave civilne zaštite naglašava kako nisu intervenisali sa cisternama vode na ugrožena područja pogođena sušama u FBiH.



"Nismo taj dio radili. Isključivo se bavimo uklanjanjem raznih bombi bilo u vodenim površinama rijeka i jezera, ili površinama na zemlji. Imali smo prijavljenjih slučajeva u posljednje vrijeme u velikom broju. Osim toga angažirani smo i na poslovima gašenja požara, a ima i potraga za ljudima koji izađu negdje pa nestanu. I taj dio je jedan od problema koji rješavamo", kaže Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite.



