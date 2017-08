Olimpijski centar Jahorina danas je upriličio prezentaciju ljetne ponude olimpijske ljepotice. Osim prirodne ljepote i dosta ugodnije temperature u odnosu na one koje ovih dana vladaju u većem dijelu BiH, posebno u gradskim sredinama, Jahorina posjetiocima nudi i mnoge druge sadržaje, prenosi Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

Dejan Ljevnaić, nedavno imenovani vršilac dužnosti direktora Olimpijskog centra Jahorina, najavio je mnoga ulaganja u sadržaje, kako bi se na Jahorini oživio planinski turizam u ljetnom periodu.



“Trudićemo se zajedničkom saradnjom sa našim partnerima da vratimo Jahorinu u vrh planinskog turizma. U planinskom turizmu klimatske promjene nam idu na ruku. U gradu su velike vrućine, a mi nudimo veoma bogat program, koji je na svega 20 minuta od Sarajeva. Ovog ljeta nudimo panoramsku vožnju žičarom. Kada se popnete na vrh Jahorine dočeka vas visoravan, gdje može da se šeta, vozi bicikl i uživa. S tim imamo jedan veoma kvalitetan proizvod. Pored toga, sa našim partnerima smo predstavili i ostale sadržaje“, kaže Ljevnaić i dodaje:



“Imamo da ponudimo i ljetno sankanje – tubing. To je prelijepa atrakcija za djecu i odrasle. Tu su pješačke staze, sportski tereni, tu su nam gosti iz raznih krajeva regiona. Želimo da Jahorina bude puna i ljeti i da živi 365 dana godišnje.“



Direktor OC Jahorina je dodao da su prošle sedmice imali preko 800 vožnji žičarom, što je u poređenju sa prethodnom sezonom porast za 50 posto. Zaključio je kako će ljetni turizam biti u ekspanziji, jer su ljudi željni aktivnog i porodičnog odmora.



Ljevnaić je najavio i da se radi na sistemu za osnježavanje jahorinskih staza, kako bi skijaška sezona mogla trajati barem 120 dana godišnje. No, nije želio precizirati kada će sistem za osnježivanje biti u funkciji, jer kako kaže realizacija projekta ide korak po korak i u skladu sa zakonskim odredbama.



Igor Tošić, direktor Turističke organizacije Istočno Sarajevo, istakao je da je ponosan što u ponudi imaju Jahorinu.



“Jahorina je bogata prirodnim i istorijskim naslijeđima. Ono što je najbolje ne može se vidjeti, nego se osjeti srcem. Turistička organizacija će na čelu sa mnom koristiti sve resurse i mogućnosti u cilju promocije ove ljepotice, kako bi proširili tržište. Ono što će promociju ove planine dići na još viši nivo je EYOF 2019. godine. Takva promocija se ne može platiti novcem. To je velika marketinška šansa za ove prostore i taj događaj je jako važan za promociju“, kazao je Tošić i okrenuo se organizacija EYOF-a:



“Očekujemo da se Vlada maksimalno angažuje i da će dati finansijsku pdoršku koja je neophodna. Svi nivoi vlasti u BiH su se jasno izjasnili i definisali visinu sredstava i način na koji će ih isplaćivati, tako da je ostalo još samo na Vladi i predsjedniku Republike Srpske da i on uzme učešće u tome.“



Prihodi Turističke organizacije Istočno Sarajevo su uvećani u odnosu na prošlu godinu između 10 i 15 posto.



I predstavnici hotelijera su iskazali podršku novom menadžmentu OC Jahorina, te podržali njihovu inicijativu da se na olimpijskoj planini obogate ljetni sadržaji. Prema riječima Aleksandra Prošića, predstavnika jahorinskih hotelijera, cijene smještaja su u ljetnim mjesecima do 50 posto niže nego zimi.



