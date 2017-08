Obezbjeđenje sredstava za radove na dionici Prve transverzale, od Bara do Hotonja, bila je tema današnjeg sastanka premijera KS Elmedina Konakovića, ministara finansija i saobraćaja Jasmina Halebića i Muje Fiše te direktora Direkcije za puteve KS Nermina Drnde sa direktorom Ureda Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD-a) u BiH Ianom Brownom.

Vlada KS je Budžetom za 2017. godinu osigurala 20 miliona KM za ovaj projekt, od kojih 12 miliona za izgradnju prve sekcije pomenute dionice, od Bara do ulaznog portala u Tunel “Kobilja Glava”. Za preostale dvije sekcije i to Tunel “Kobilja Glava” i spoj izlaza iz Tunela do magistralne saobraćajnice, neophodno je osigurati još oko 40 miliona EURA.



Izgradnjom ovog dijela saobraćajnice ubrzao bi se protok i povećala bezbjednost saobraćaja, skratilo vrijeme putovanja, te u odnosu na postojeće stanje olakšali uvjeti vožnje.



Izražena je spremnost EBRD- a za odobravanje kredita iz kojeg bi se finansirali radovi na ovoj gradskoj saobraćajnici u iznosu do 30 miliona EURA, a svi detalji bit će precizirani mandatnim pismom koje će EBRD dostaviti Vladi KS do septembra ove godine, dogovoreno je ovom prilikom.



Premijer Konaković je kazao da je projekt zvanično započet na zadovoljstvo Vlade KS. U slučaju da se potrebna sredstva ne obezbijede kroz kredit EBRD-a i od strane Vlade FBiH, Vlada KS će ih osigurati kroz neki drugi oblik kreditnog aranžmana ili utvrđivanjem posebne budžetske stavke za narednu godinu.



Po njegovim riječima, već je raspisan javni poziv za izbor izvođača radova na sekciji od Bara do ulaznog portala u tunel Kobilja Glava. Uskoro će biti zaključen rok za predaju ponuda, izabran izvođač radova, te će se krenuti sa izgradnjom ove sekcije Prve transverzale.



