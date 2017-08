Štete zbog suše na poljoprivrednim kulturama u Federaciji Bosne i Hercegovine su 50 posto, a vrućine su izazvale šok kod stoke zbog čega je smanjena i proizvodnja mlijeka i do 50 posto, rekao je u razgovoru za Anadolu Agency (AA) Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika u Federaciji BiH.

Foto: AA

"Suša je uticala vrlo negativno. Stanje je da ne kažem katastrofalno jer šteta još nije stopostotna, ali vrlo je negativna. Velika je doista šteta, otprilike oko pedesetak posto ako se uzme kompletno područje Federacije Bosne i Hercegovine, mada ima područja gdje je šteta i 70-80 posto", rekao je Bićo.



On je naveo kako će se takvo stanje odražavati dugoročno vrlo negativno. Neće, kaže Bićo, biti dovoljno hrane za ishranu stoke, a najugroženiji je kukuruz, silažni kukuruz, voće i povrtlarske kulture koje se rade na otvorenom.



"Tako je u ovom trenutku kompletna poljoprivredna proizvodnja ugrožena značajno. Po informacijama sa terena ugroženi su svi. Ali je najugroženiji Unsko-sanski kanton, Tuzlanski kanton, ugrožena je Posavina. To su područja gdje se najviše siju te kulture, kukuruz, silažni kukuruz, određene vrste žita", rekao je Bićo.



Predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH naglasio je da je u Tuzlanskom kantonu dosta voćarska proizvodnja zastupljena, koja je također, ugrožena.



To se, navodi Bićo, posebno odnosi na jabuke, kruške, šljive. Te voćarske kulture u jednom dobrom dijelu Tuzlanskog kantona su, naglašava Bićo, ugrožene i to posebno područje Gradačca, Čelića...



Kritično je, kaže, u Unsko-sanskom kantonu i to posebno kukuruz i silažni kukuruz.



"Tamo je najveća šteta. Prema informacijama poljoprivrednika sa terena, šteta je do 70 posto. Tamo su usjevi kukuruza i silažnog kukuruza gotovo sprženi", navodi Bićo.



Naglašava da je i u Hercegovini dosta teško, ali da se dosta ulagalo u sisteme za navodnjavanje, jer se radi grožđe i vrste južnog voća koje to zahtijevaju.



"Ljudi kada to počinju da uzgajaju, ranije malo razmišljaju i razvlače sisteme za navodnjavanje tako da je malo manja šteta, iako je ima", upozorio je Bićo.

Predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH navodi da smo u Federaciji BiH imali kasni snijeg, mraz, područja koja je pogodio grad, te da je već tada prouzrokovana velika šteta na poljoprivrednim kulturama, a da ih suša dovršava.



Upozorio je i da će kompletan stočni fond biti ugrožen sa nedostatkom silaže zbog suše, ali i svega što se dešavalo u ovoj godini u FBiH.



"Silaža je posljednjih godina osnovni proizvod u ishrani. Najjeftiniji način ishrane je silažni kukuruz i dosta se poljoprivrednika okrenulo sjetvi silažnog kukuruza da može prehranjivati stoku. Sada je to dosta ugroženo tako da će zima biti vrlo, vrlo teška za opstanak stočnog fonda", ističe Bićo.



Dok se god ne proglasi elementarna nepogoda, kaže, tu ne može pomoći niko. Ističe da je sve samo dobra volja vlasti kantonalnih ili opštinskih, federalnih ili državnih hoće li oni i kako finansijski pomoći.



"Njima bi najpreče bilo da proglase elementarnu nepogodu, pa da se sagledaju štete i da se onda isplate štete poljoprivrednicima. To bi jedino pomoglo konkretno", navodi Bićo.



Naglašava kako apeluju već sedam dana i kantonalna i općinska udruženja i drugi na svim nivoima, ali se do sada niko nije oglasio.



"Svi su na godišnjem odmoru. Kada dođu sa godišnjeg odmora šta će biti, to samo dragi Bog zna", rekao je u razgovoru za Anadolu Agency Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH.





(AA)