Turska mini serija o životu prvog predsjednika RBiH Alije Izetbegovića snima se od početka augusta na različitim lokacijama u Sarajevu, Mostaru, Tarčinu, Blagaju, Konjicu i Počitelju, a na danas održanoj konferenciji za novinare poručeno je da je želja i cilj da ova serija bude bazirana na činjenicama i realnim događajima.

Ambasada Republike Turske u Bosni i Hercegovini organizovala je danas konferenciju za novinare u povodu početka snimanja serije o prvom predsjedniku Republike Bosne i Hercegovine Aliji Izetbegoviću na kojoj su govorili svi oni koji su na neki način doprinijeli da se počne sa realizacijom ove serije.



Snimanje u Bosni i Hercegovini za tursku nacionalnu televiziju TRT radi turska produkcijska kuća Sancak Medya.



Mini serija od šest epizoda tematizirat će bitne epizode iz života Alije Izetbegovića i obuhvatiti periode iz njegove rane mladosti, 1944. godine, zatim period u kojem je postao istinski vođa bošnjačkog naroda, pa sve do smrti 2003. godine. Narativ, također, tematizira i genocid nad Bošnjacima sredinom 1990-ih godina, jednu od najvećih ljudskih tragedija koja se u 20. stoljeću desila u srcu Evrope.



Bakir Izetbegović, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i sin Alije Izetbegovića, izjavio je da je rahmetli Alija imao zanimljiv i dinamičan život. Izrazio je mišljenje da se o Aliji Izetbegoviću itekako da napraviti zanimljiv i dinamičan serijal.



"Ono što je jako važno i na čemu institiramo mi kao porodica jeste da se njegov lik precizno prikaže. On je historijska ličnost i trebalo bi i može se to, njegovi prijatelji, njegova djeca su još tu", istakao je Izetbegović.



Naglasio je da je pročitao dijelove scenarija i dodao: "Naravno da je meni, kao Alijinom sinu, saradniku, saborcu uvijek uzbudljivo proći kroz to."



Izetbegović je mišljenja da će biti snimljen dobar serijal.



"Odlična ekipa, tema je vrlo dinamična i dobra. Turci su zainteresiraniji za Aliju, njegova djela, filmove o njemu, možda čak i više nego Bošnjaci, Bosanci i Hercegovci. Sada, kada sam imao priliku da bolje upoznam Turke, ta mi se stvar razjasnila. Oni prepoznaju svoj sistem vrijednosti, ono što oni cijene i vole u Aliji Izetbegoviću. Dakle, oni su njemu dali dosta pretenciozno ime, za nas ovdje u BiH malo i nejasno, oni ga zovu 'kralj mudrosti'. Jako cijene ljude koji su skloni proučavanju. Drugo, Alija je bio borac, hrabar čovjek koji se suprotstavljao, i Turci su takvi ljudi, vole hrabre ljude. I treće, on je snažno pripadao svojoj vjeri, ali na način da se ta vjera da prakticirati i u 20, 21. vijeku, jedan moderan islam", kazao je Bakir Izetbegović.



Upitan da li je prednost ili mana biti sin lidera o kojem se snima serijal, Izetbegović je kratko odgovorio: "Oboje."



Ambasador Republike Turske u BiH Haldun Koc izjavio je da je poznato da je "prvi predsjednik posjedovao sve vrline koje krase jednog lidera".



"Najsrdačnije čestitam svima koji su osmislili, napisali, omogućili i koji stvaraju ovu seriju, koja će gledaocima Aliju približiti i poslužiti da ga bolje upoznaju", kazao je Koc.



Zahvalio je i svima koji su se danas okupili povodom početka snimanja ove serije.



"BiH kao jedna od zemalja sa kojima dijelimo zajedničko historijsko i kulturno nasljeđe zauzima posebno mjesto zbog kojeg su naši odnosi uvijek bili na visokom nivou. Nastojimo ostvariti zajedničke projekte koji će unaprijediti i konkretizirati našu saradnju. Pridajemo posebnu pažnju projektima koji mogu baciti svjetlo na našu zajedničku historijsku i kulturnu baštinu", poručio je Koc.



Dodao je kako smo danas svi svjedoci činjenice koliko mediji mogu biti uticajni u smislu drušvene promocije i zbližavanja.



"U tom smislu, televizijska serija 'Alija' će i približiti i osnažiti odnose dviju zemalja. Naš cilj je trajna stabilnost na Balkanu, danas imamo potrebe za tim više nego ikada. Naša zemlja pridaje veliku važnost teritorijalnom integritetu, suživotu, multikulturalnoj strukturi, suverenosti, ekonomskoj i političkoj stabilnosti BiH", dodao je Koc.



Ibrahim Eren, generalni direktor TRT-a, govoreći o važnosti serije, izrazio je zadovoljstvo što se ovim povodom nalazi u BiH i iskoristio priliku da se zahvali na toplom i srdačnom gostoprimstvu.



"Alija Izetbegović je bio veliki lider koji je vodio borbu na mnogim frontovima, a koji je bio pravi lider svojoj porodici, građanima svoje zemlje. Te vrline koje su ga krasile kao velikog lidera historiha vjerovatno neće zaboraviti. Izuzetno dobri odnosi naših zemalja su i plod bliskosti na moralnom nivou. Turska sa zemljom za koju je vežu bliske ljudske i svake druge veze osjeća tu bliskost na svakom koraku", kazao je Eren.



Dodao je kako TRT nastoji da ovom serijom prikaže čovjeka čije riječi je parafrizirao: "Nećemo žuditi za osvetom nego ćemo ići snažnim koracima ka našoj budućnosti."



"Naša je želja da na kraju i uspijemo da ova serija bude bazirana na činjenicama i realnim događajima. Naš je cilj i da potomci Alije Izetbegovića budu zadovoljni i smatraju da smo ovom serijom uradili dobar posao", zaključio je Eren.



Zahvalio je svima, prvenstveno predsjedniku Turske Recepu Tayyipu Erdoganu koji je od prvog dana podržao projekat, članu Predsjedništva BiH Bakiru Izetbegoviću i svima koji su doprinijeli realizaciji serije.



Muhammed Hakan Sancaktutan, producent Sancak Medye, podsjetio je da su temelj za ovaj projekat postavili 2014. godine u BiH. Pojasnio je da kada su se u Turskoj pitali ko bi mogao raditi scenarij za ovu seriju, svi su se usaglasili da to bude Ahmet Tezcan.



"Kada sam pravio ekipu, pazio sam da učešće ljudi iz BiH i Turske mora biti podjenako. U seriji će se, između ostalog, obraditi ideološka ličnost Alije Izetbegovića, život, prijatelji, porodica, BiH, prijatelji su opisani iz njegovog stvarnog života", izjavio je Sancaktutan.



U Ambasadi Republike Turske bila je prisutna i Sabina Berberović, kćerka Alije Izetbegovića, koja je kazala da je pročitala scenarij za prve tri prve epizode. Dodala je kako smatra da sve ide dosta dobro do sada.



"Još uvijek se rade neke revizije. U početku jeste bilo nekih malih neusaglašenosti, ali su se uglavnom ticale prikazivanja previše idealiziranog lika rahmetli oca, gdje je on izgledao kao veliki dobrica, čovjek koji je sav satkan od ogromnog strpljenja i dobrote. Mi smo pokušali malo da tu sliku učinimo realističnijom. Naravno, mi ne pišemo scenarij, mi imamo utjecaj koji je relativan i ovisi od toga koliko nas ljudi razumiju i koliko hoće da to stave na papir", pojasnila je Berberović.



Istakla je da do sada imaju odličnu saradnju i potpunu slobodu kada su u pitanju komentari i upute, ali i prisustvo na setu.



Režiser Ahmed Imamović zahvalio se na velikoj prilici da učestvuje u nastanku serije "Alija". Kako je kazao, ono što je najljepše od svega jeste što mu se niko ne petlja u njegov dio posla.



Govoreći o kastingu i glavnom glumcu koji će tumačiti lik Alije Izetbegovića, Imamović je je pojasnio da je to dugotrajan proces koji je pripreman godinama.



Završne pripreme za kasting su urađene prije mjesec dana u Istanbulu i Imamović je izrazio mišljenje da imaju odličnu ekipu.



"Samo za prvu epizodu imamo oko 50-60 glumaca. Na kraju serijala govorit ćemo o stotinama glumaca koji će proći kroz serijal", dodao je Imamović.



Lik Alije Izetbegovića utjelovit će glumci Burak Poyraz, u mladosti, i Yurdaer Okur će glumiti Aliju u starijim godinama.



Alijinu suprugu Halidu glumit će Gorkem Yeltan, a sina Bakira Berke Uzrek. Sebiju, suprugu Bakira Izetbegovića, glumit će Fatos Kabasakal, a kćerku Sabinu Dilsad Celebi.





