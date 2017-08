Broj djece koja se vakcinišu protiv ospica, morbila ili malih boginja nikad u našoj zemlji nije bio manji! Prema podacima Zavoda za javno zdrvstvo Federacije BiH, prošle godine vakcinisano je samo 63,5 posto djece, što je najniži procenat u Evropi!

Ilustracija / 24sata.info

Pad imuniteta



- U 2016. godini zabilježen je niži obuhvat imunizacijom od potrebnih vrijednosti od 95 posto kada je riječ o vakcinama protiv ospica, zaušnjaka, sraba, i to u svim kantonima Federacije BiH. Ove vrijednosti znak su pada kvaliteta kolektivnog imuniteta populacije protiv ovih bolesti i prijetnja za njihovim ponovnim javljanjem u epidemijskom obliku – navedeno je u izvještaju Zavoda.



Brojke pokazuju da je prošle godine zbog ne vakcinisanja zabilježeno 118 slučajeva oboljelih od morbila, 86 slučajeva zausšnjaka (parotitisa), 16 slučajeva magarečijeg kašnja (pertusisa) i 14 slučajeva sraba (rubeole)!



- Naročito je zabrinjavajući loš obuhvat MRP cjepivom koji za Federaciju BiH iznosi 63,5 posto za prvu dozu, i 74,4 posto za drugu dozu cjepiva – navodi se u podacima.



Ljekari napominju da je epidemija ospica mnogo opasnija nego sezonska epidemija gripe, te da će, sudeći po malom procentu vakcinicanja, iz godine u godinu broj oboljelih biti sve veći.



Dr. Dženita Kurtčehajić upozorava da je najveći problem u edukaciji roditelja, njihovoj neinformiranosti, kada se govori o vakcinaciji, odnosno traženju savjeta na različitim društvenim mrežama gdje laici razmjenjuju mišljenje.



- Mišljenje se mora tražiti kod stručnjaka. Najveći broj roditelja odlučio se nevakcinisati djecu nakon što je na društvenim mrežama plasirana informacija da vakcine izazivaju autizam. Dakle problem je u dezinformacijama – pojašnjava Kurtčehajić.



Djeca se moraju vakcinisati, stanovišta je ona, s tim da ukoliko je djete bolesno, prehlađeno, vakcinu treba odgoditi dok ne ozdravi.



- Roditelji dovedu djecu koja kašljucaju da prime vakcinu, i onda kažu to je od vakcine. Dakle, ne pretstavlja problem sačekati da djete ozdravi pa da se vakciniše, ali ga je neophodno vakcinisati – upozorila je Kurtčehajić.



MRP cjepivo



Podsjeća da je vakcina ta koja je spriječila veliku stopu smrtnosti u svijetu. Navodi da doktori moraju posvetiti više vremena da objasne koliko je vakcina bitna za zdravlje djeteta.



- Roditelji najčešće izbjegavaju MRP cjepivo jer je bilo povezano sa autizmom, a lajici su to jedva dočekali. Da bi imunizacija bila zadovoljavajuća treba biti vakcinisano 95 posto djece. Ukoliko se nastavi smanjivati stopa nevakcinisane djece, možemo očekivati da se iskorjenjene bolesti vrate, ali se i javljati u puno većem obimu. To bi svakako moglo imati teže posljedice za dječije zdravlje – naglasila je ona.



48.926 oboljelih od zaraznih bolesti



Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH u prošloj godini prijavljeno je ukupno 48.926 oboljelih od zaraznih bolesti. - U 2016. godini, među oboljelim od zaraznih bolesti (bez gripe), više od polovine, 64,4 post su mlađi od 25 godina. S obzirom na spol, gotovo podjednako oboljevaju oba spola.



(Avaz)