Građani Bosne i Hercegovine za vikend će konačno moći predahnuti od visokih temperatura, jer nam se sprema pravo osvježenje.

Arhiv / 24sata.info

Nakon toplotnog vala koji nas je danima "terorizirao" temperaturama iznad 40 stepeni Celzijusa, u naredna dva dana očekuje nas nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.



Kako je za Avaz.ba rekao Dženan Zulum, meteorolog u Federalnom hidrometeorološkom zavodu, u subotu i nedjelju doći će do pada temperature zraka za čak desetak stepeni u odnosu na prethodne dane.



- Sutra nam se sprema nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Prijepodne padavine uglavnom u Krajini i na zapadu Bosne, a poslijepodne i u večernjim satima i u ostalim područjima - kazao nam je Zulum.



Prema prognozama meteorologa, tokom poslijepodneva moguće je izraženije grmljavinsko nevrijeme, praćeno obilnijim padavinama, jakim udarima vjetra, pa čak i gradom.



Puhat će slab do umjeren vjetar, u Bosni sjevernih, a u Hercegovini južnih smjerova. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu od 20 do 25, a dnevne od 19 do 25, na jugu i sjeveroistoku od 27 do 32 stepena.



U nedjelju, 13. avgusta, u Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje do kraja dana i u večernjim satima. U Hercegovini će biti pretežno sunčano.



U jutarnjim satima kiša ili lokalni pljuskovi mogući su u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnje temperature kretat će se od 10 do 16, na jugu od 17 do 22, a dnevne od 19 do 25, na jugu i sjeveru od 24 do 30 stepena.



Stabilizacija vremena očekuje se u ponedjeljak, 14. avgusta, kada će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.



Jutarnje temperature između 10 i 16, na jugu od 17 do 22, a dnevne od 24 do 30, na jugu od 30 do 34 stepena.



(Avaz)