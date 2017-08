Prema prognozama meteorologa danas 12.08.2017., očekuje nas nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Prije podne padavine, uglavnom, u Krajini i na zapadu Bosne, a poslije podne i u večernjim satima i u ostalim područjima.

Ilustracija / 24sata.info

Tokom poslijepodneva je moguće izraženije grmljavinsko nevrijeme, praćeno obilnijim padavinama, jakim udarima vjetra i gradom. Vjetar, slab do umjeren, u Bosni sjevernih, a u Hercegovini južnih smjerova.



Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu od 20 do 25, a dnevne od 19 do 25, na jugu i sjeveroistoku od 27 do 32 °C.



U nedjelju 13.08.2017., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje do kraja dana i u večernjim satima.



U Hercegovini pretežno sunčano. U jutarnjim satima kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u centralnim i istočnim područjima Bosne.



Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu od 17 do 22, a dnevne od 19 do 25, na jugu i sjeveru od 24 do 30 °C.



(NAP)