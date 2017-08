Olimpijska ljepotica Jahorina nudi osvježenje u vrelim ljetnim danima, a turistički radnici na ovoj planini potrudili su se da poboljšaju sadržaj u periodu godine sa toplijim mjesecima.

Foto: Anadolija

Vožnja biciklom niz planinske staze, tubing staza, vožnja quadovima, planinska šetnja, branje ljekovitog bilja, wellness i spa centri u hotelima, vožnja žičarom na planinski vrh, sve je to dio ljetne ponude koju nudi Jahorina.



Andrej Čukac je jedan od momaka koji su se sa vrha Jahorine niz stazu Poljice spustili u podnožje. Ističe da se niz planinsku stazu može spustiti bilo čim, ali se u tom slučaju preuzima različit nivo rizika. Prema njegovim riječima, spušatnje je najbolje izvesti biciklima specijalno napravljenim za downhill.



“Za downhill potrebna su posebna bicikla, koja su izuzetno skupa. To je princip bicikala, koja sadrže na sebi mnogo amortizacije i nakošena su prema nazad. Ručke su široke što omogućava bolju kontrolu nizbrdo. Bitno je da su gume široke, jer staza kojom idete mora što više da se obuhvati, mora biti što bolja kontrola na stazi. Spustili smo se niz stazu Poljice koja je duga preko 1.000 metara. Izrazito je kamenita, ima mnogo skokova, tako da bi preporučio svima koji žele da probaju, da slobodno dođu“, priča Čukac.



- Ovisnici o adrenalinu -



Dodaje da nije potrebna posebna fizička sprema da bi se spustilo niz planinsku stazu, ali i da to uglavnom rade ovisnici o adrenalinu.



“Ovim se najviše bave ovisnici adrenalinom, koji kroz određeni period sticanja iskustva rade mnoge stvari prilikom spuštanja. Mnogo ih je zanimljivije gledati, nego nas koji to radimo iz čiste zabave i razonode. U svakom slučaju treba probati, jer je to nešto novo čega nema puno na našim prostorima. Ova staza nije namijenjena za downhill, ali se može spuštati i izrazito je interesantna za one koji vole da rizikuju. Ima mnogo kamenja, rupa i treba da se obrati pažnja upravo na to, jer je to najopasnije. Naravno, treba i brzinu prilagoditi putu“, istakao je Čukac, te dodao da spuštanje traje od deset do 15 minuta.



Sanja Čeramidžić, portparolka Olimpijskog centra Jahorina, kaže da je tubing staza Zabavnog parka Ogorijelica jedan od najzanimljivijih sadržaja, posebno za djecu.



“Tubing staza je nešto što radi i u ljetnom i u zimskom periodu. Tubing staza je najzanimljivija za najmlađe, kao i za početnike u zimskoj sezoni. Tubing staza ima pokretnu traku niz koju se može spuštati na gumama“, kaže Čeramidžić, te dodaje da bi svi oni koji su trenutno u Sarajevu trebali iskoristiti blizinu Jahorine i doći da se rashlade.



Svjež vazduh je nešto što se teško može pronaći ovih dana ne samo u BiH, nego i u cijelom regionu zapadnog Balkana.



“U gradu je velika sparina i gužva, pa ukoliko želite pronaći svoju oazu dođite na Jahorinu. Pored svježeg vazduha tu je i mnoštvo aktivnosti koje nudimo za one koje su u dnevnoj posjeti, tako i za one koji planiraju odmor na Jahorini, jer je sve više onih koji su u potrazi za aktivnim odmorom. U dnevnu posjetu dođe zaista dosta ljudi. Imamo podatke o vožnji žičarom koja radi svaki dan od deset do 16 časova. Cijena jedne vožnje je sedam konvertibilnim marka. Moramo se zaista pohvaliti da smo u junu i julu imali ostvarenih gotovo 2.000 vožnji, što je skoro 50 posto više u odnosu na prethodne godine. I to pokazuje da sve više ljudi prepoznaje potencijale Jahorine u ljetnom periodu“, priča Čeramidžić.



Smještajni kapaciteti su, kaže, dosta popunjeni u ljetnim mjesecima, prednjače sportske ekipe koje od velikih vrućina bježe u više krajeve. U dnevnoj posjeti su najčešće Arapi, kao i turisti iz Turske.



- Sportisti na pripremama -



“Ono što je prednost Jahorine je blizina aerodroma u Sarajevu, tako da većina onih koji posjete grad dođu i kod nas na planinu da uživaju. Od prethodne zimske sezone smo ostvarili komunikaciju i saradnju sa Mađarima, tako da ih je sve veći broj tu“, kazala je Čeramidžić za Anadolu Agency (AA).



Jedan od sportskih kolektiva koji se trenutno nalaze na Jahorini je i Rukometni klub Slavija iz Istočnog Sarajeva, koji se priprema za svoju prvu sezonu u Premier ligi BiH.



Bojan Jolić, sportski direktor RK Slavija oduševljen je onim što im je Jahorina ponudila za bazične pripreme, a kako ističe i cijena smještaja je veoma prihvatljiva.



“RK Slavija je ove godine izborio plasman u Premier ligu BiH i na ovaj korak smo se odlučili, prvo zbog ekonomske isplativosti, ali i zbog iskorištenja kapaciteta Jahorine, koja svojom nadmorskom visinom odgovara uslovima za bazične pripreme. Poslije toga ćemo se vratiti u našu dvoranu, koja se trenutno sređuje i priprema za ispunjenje licence za igranje u Premier ligi. Organizovaćemo i nekoliko prijateljskih utakmica da to sve uklopimo pred start sezone. Ovdje ćemo obaviti bazične pripreme, rad na fizičkoj spremi ekipe i raditi u teretani, ali i na vanjskim terenima koji su fantastični. Ljudi koji održavaju terene trude se da sve protekne bez ikakvih problema i stoje nam na usluzi 24 sata“, naglašava Jolić.



Preporučuje i svim Sarajlijama da pobjegnu iz gradske vreve i dođu na Jahorinu, gdje mogu pronaći tišinu i svjež vazduh. O ambicijama Slavije u narednoj sezoni kaže da su one već ispunjene samim plasmanom u bh. elitu.



“Naš ulazak je za nas prava avantura i mi ćemo se potruditi i dati sve od sebe da pokušamo izboriti opstanak, a kasnije ćemo vidjeti šta dalje. Prvi put imamo priliku da igramo to takmičenje, tako da se ne možemo busati u prsa da ćemo biti visoko plasirani, niti želimo priznati da ćemo biti neki autsajderi u ligi“, zaključio je Jolić.



- Šetnja i branje ljekovitog bilja -



Zanimljivo pored rukometaša Slavije olimpijsku ljepoticu su za pripreme izabrali i treneri omladinskih pogona rumunskog fudbalskog kolektiva Gaz Metan, pa se tako na Jahorini priprema 50 dječaka.



U svakom slučaju Jahorina zaista može ponuditi dosta toga u vrućim ljetnim danima, a osim zabavnog sadržaja, za ljubitelje prirode tu su planinske staze. Šetnja kroz šumu definitivno prija, a uz to se može brati i razno ljekovito bilje, kojim su jahorinske padine veoma bogate.



(AA)