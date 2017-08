Direktor federalne uprave Civilne zaštite Fahrudin Solak kazao je kako je od jutros situacija na požarištima u BiH pod kontrolom te da bi padavine koje su najavljene za poslijepodnevne sate mogle dovesti do potpune stabilizacije, javlja Anadolu Agency.

Fahrudin Solak / 24sata.info

Pripadnici Federalne uprave Civilne zaštite danas su angažovani i na Glavatičevu, gdje je nakon dojave građanina, pronađena aviobomba.



Solak naglašava da je većina požarišta u BiH i dalje aktivna, ali sa dosta manjim intenzitetom, ni približno onoj situaciji sa početka sedmice.



“Tokom noći se požari svakako spuste i smire. Danas ćemo pratiti situaciju. Najavljena je promjena vremenskih prilika, popodne nas očekuju padavine i to bi nam dosta pomoglo. No, bez obzira na to vatrogasci i ostale službe civilne zaštite su na terenu na svim mjestima gdje ima požara, ali i tamo gdje imamo potencijalnu opasnost, posebno u južnom dijelu BiH“, rekao je Solak dodavši kako će helikopter biti upućen na požarišta ukoliko se za to ukaže potreba.



Dodao je da je na Glavatičevu pronađena aviobomba i ekipa na terenu i priprema operativni plan i utvrđuju stepen osjetljivosti upaljača.



Kada je riječ o neeksplodiranom ubojitom sredstvu (NUS) na Bentbaši, nakon vizuelnog pregleda lokacije u Miljacki, nije primijećen.



“Vizuelno ga nismo uspjeli detektovati, tako da ćemo taj dio Miljacke morati pregledati detektorima. Moguće je da je došlo i do zabune, ali svaku prijavu moramo shvatiti veoma ozbiljno i pregledati širi prostor“, zaključio je direktor Federalne uprave Civilne zaštite.



