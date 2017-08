Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović sa suprugom Sebijom posjetio je danas set na kojem se snima turska mini serija "Alija", o životu prvog predsjednika RBiH Alije Izetbegovića, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

Seriju na lokacijama u Bosni i Hercegovini za tursku nacionalnu televiziju TRT od početka augusta snima turska produkcijska kuća Sancak Medya.



"Naravno da sam emotivan s ovim divnim projektom, jer me posjeća na rahmetli oca, na jedno teško vrijeme, na jedan teški život koji je on živio. Imao je jedan dinamičan i zanimljiv život, dva puta u ratu, dva puta u zatvoru. Čitav njegov život je ustvari borba, otpor, borba sa silama koje su naoko izgledale daleko nadmoćnije u odnosu na njega. Međutim, nisu bile nadmoćne čim ga nisu slomile", kazao je Bakir Izetbegović tokom posjete ekipi serije "Alija" u Tarčinu kraj Sarajeva.



Mini serija od šest epizoda tematizirat će bitne epizode iz života Alije Izetbegovića i obuhvatiti periode iz njegove rane mladosti, 1944. godine, zatim period u kojem je postao istinski vođa bošnjačkog naroda, pa sve do smrti 2003. godine. Narativ, također, tematizira i genocid nad Bošnjacima 1990-ih godina, jednu od najvećih ljudskih tragedija koja se u 20. stoljeću desila u srcu Evrope.



Izetbegović je istakao da je njegov otac Alija imao posebnu emotivnu vezu s prijateljima iz Turske.



"Pa i krvno, njegova je nana iz Uskudara, na bosanskom se kaže da krv nije voda. Mislim da jedan taj poseban osjećaj koji Turci imaju prema Aliji jeste u tome što oni prepoznaju u njemu neki sistem vrijednosti koji oni vole. Dakle, Alija je bio intelektualac, borac, hrabar čovjek. I Alija je bio musliman, ali na jedan moderan način, na način da islam može donijeti promjene svijetu u 20. i 21. vjeku", kazao je Izetbegović.



Naglasio je kako je uvijek dobro razumio oca i sve vrijeme bio uz njega.



"Bukvalno sam od prvog dana osnivanja Stranke (Stranka demokratske akcije, op.a.) bio s njim i prvi sam se i odazvao. Bio sam i prvi njegov pomagač, tako da teško mogu razdvojiti njegov privatni život, politiku i tu čitavu borbu, ja to razdvajati ne mogu", kazao je Bakir Izetbegović.



Ibrahim Eren, generalni direktor TRT-a, govoreći o snimanju današnje scene kojem su prisustvovali, kazao je da je riječ o Hasanu Biberu, jednom od lidera "Mladih Muslimana".



"Nakon mučenja, Biber je strijeljan, ali on nikad nije dao ime Alije Izetbegovića. Bila je vrlo emotivna scena", pojasnio je Eren.



Glumac Ismail Kilicarslan glumi jednog istražitelja, a kako je kazao, od početka je htio da glumi u ovoj sceni.



Glumac koji glumi Hasana Bibera, Baki Ciftci, istakao je da je Biber podnio sva mučenja i nije nikad htio da izda svog prijatelja Aliju.



"To je bilo prijateljstvo do smrti", dodao je Ciftci.



Lik Alije Izetbegovića utjelovit će glumci Burak Poyraz, u mladosti, i Yurdaer Okur, koji će glumiti Aliju u starijim godinama.



Alijinu suprugu Halidu glumit će Gorkem Yeltan, a sina Bakira Berke Uzrek. Sebiju, suprugu Bakira Izetbegovića, glumit će Fatos Kabasakal, a kćerku Sabinu Dilsad Celebi.



(AA)