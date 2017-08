Njemačka, Austrija, Slovenija, Švicarska, Australija, Sjedinjene Američke Države, samo su neke od zemalja u koje je u posljednje dvije godine iz Bosne i Hercegovine otišlo trbuhom za kruhom 80.000 mladih!

Ilustracija / 24sata.info

Ovu alarmantnu brojku iznijeli su iz Instituta za razvoj mladih KULT povodom obilježavanja 12. avgusta, Međunarodnog dana mladih.



Bez prestanka



Mladi, na prvom mjestu, zemlju napuštaju zbog nemogućnosti pronalaska posla, ali i nemogućnosti dobivanja pristojnih plaća.



- Dodatno, BiH je od rata do 2013. godine napustilo 150.000 mladih. Nažalost, iseljavanje nije prestalo. U posljednje dvije godine 80.000 mladih je otišlo. O odlasku razmišlja i veliki broj njih koji su još tu – upozorila je Amela Sačić iz KULT-a.



Na stranici Instituta Sačić je postavila niz pitanja, ali i oštrih poruka:



Ko će rađati



- Gdje su politike zadržavanja mladih ljudi? Gdje su strategije? Gdje je implementacija Zakona o mladima? Zar je dvadeset i kusur godina nebrige o mladima, onima na kojima svijet ostaje, još nedovoljno? Premalo? Hoćemo li čekati još toliko pa da prestanemo samo brinuti, a ništa ne raditi?



Pa, zemljo staraca, sretan ti Dan mladih. Zemljo, kojoj ne trebaju rođeni, niti oni koji će rađati. Zemljo, kojoj Zakon o mladima služi samo da bismo znali da su to oni od 15 do 30 godina i o kojima se najžustrije raspravlja kada se utvrđuje jesu li legalno ili ilegalno i preko koje agencije otišli u Njemačku, Švicarsku, Švedsku…, dok ih je još oko 60 posto nezaposleno, dok nisu zadovoljni obrazovanjem, zdravstvom… Zemljo, iz koje bi, kako kažu podaci Instituta, četvero od petero mladih otišlo odmah - navela je Sačić.



Škole ostaju bez učenika



U KS od 2013. do 2015. godine broj učenika upisanih u srednje škole opao je za 23 posto, dok u školskoj 2016./17. godini Zeničko-dobojski kanton bilježi najniži broj upisane djece u prvi razred osnovne škole u proteklih pet godina!



(Avaz)