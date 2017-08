Većina muslimana vjernika počela je pripreme za nabavku kurbana za predstojeći Bajram. Povodom toga, profesor s Veterinarskog fakulteta u Sarajevu Tarik Bajrović poziva građane da paze od koga kupuju i gdje kupuju kurbane, jer u našoj zemlji bruceloza nije nikad iskorijenjena.

Ilustracija / 24sata.info

Dodaje da situacija nije alarmantna, ali potreban je oprez.



Obavezni nalazi



- Svaka životinja koja se kupuje mora imati ušnu markicu koja je uvedena u nalaz nadležne službe. Ne bi trebalo biti problema s brucelozom kod kurbana, jer se ona najčešće javlja kod priplodnih životinja, a životinje za kurban su najčešće kastrirane. No, kada je ova opaka bolest u pitanju, nikada dovoljno opreza - rekao je Bajrović.



Ovnovi ili druga stoka koja se kupuje za kurban je specifična zbog toga što se meso tih životinja dijeli na dosta adresa, tako da je veći broj domaćinstava u opasnosti ako je životinja bila zaražena.



Mliječni proizvodi



- Meso kurbana se dijeli na puno adresa, recimo da je zaklan ovan od 50-ak kilograma i meso koje je bilo zaraženo podijeli se na nekih 20 adresa. Tako možemo imati, u teoriji naravno, 20 domaćinstava koja su zaražena – upozorava profesor.



Osim opreza s kupovinom mesa i žive stoke, Bajrović ističe da građani trebaju paziti i kada kupuju mliječne proizvode. Ljudi se najčešće zaraze mladim sirom, jer mlijeko koje se koristi za pravljenje sira nije termički obrađeno.



Zabrana nomađenja



- Problem ove bolesti kod ovaca je i to što se konstantno vrši nomađenje, odnosno dolazi do kohabitacije više stada sa različitih lokacija na jednom mjestu i samim tim eventualni prijenos bolesti je olakšan. Nomađenje je već duži niz godina zabranjeno i apeliramo na vlasnike životinja da savjesno i odgovorno drže svoje životinje, a na građane da prilikom kupovine stoke vode računa i kupuju onu s poznatim zdravstvenim statusom – rekao nam je Mirza Dedić iz Veterinarskog zavoda TK.



(Avaz)