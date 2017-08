Hercegovina je oduvijek bila turistički interesantna, s nekim od pravih bisera kakvi su Mostar, Počitelj, Neum i Međugorje, ali ova sezona mogla bi oboriti sve dosadašnje rekorde. Takvih su dojmova u Turističkoj zajednici HNK, ali i neki ugostitelji, kao i gosti s kojima smo razgovarali.

Foto: AA

U Blagaju, jednom od turističkih aduta ovog kraja, zadovoljno trljaju ruke. Brojni trgovci s kojima smo razgovarali govore o boljoj sezoni nego što su bile one ranije, a takvog su dojma i hotelijeri.



Elfid Tanović ima hotel sa sportskim terenima i bazenima na ulazu u Blagaj, govori nam da je zadovoljan sezonom, ali da je on svojim kapacitetima otišao daleko, da može još više ponuditi.



"Svi brojevi koje imam govore da bi ova sezona trebala biti bolja za 15 do 20 posto u odnosu na one prošle, osjetan je porast broja dolazaka, kao i noćenja. S te strane mogu biti veoma zadovoljan, ali ja sam pak znatno povećao svoje kapacitete posljednjih godina pa imam još prostora za rast", govori nam Tanović.



Tanović smatra da je primjetno i da turisti u Hercegovini preferiraju smještaj u gradu, u odnosu na prigradska područja, kakav je Blagaj, koji možda ne nudi kulisu Starog mosta, ali ima svoje adute u derviškoj tekiji i Starom gradu hercega Stjepana te pregršt mira i tišine, divne prirode, kao i odlične ugostiteljske ponude.



Andrija Krešić, predsjednik Turističke zajedinice Hercegovačko-neretvanskog kantona, siguran je kako će se na kraju ova sezona smatrati rekordnom.



"Predsezona je bila rekordna, a svi pokazatelji koje imamo govore da je takva i sezona koja je još uvijek u toku. Nemamo precizne statistike jer nam sistem prijava i odjava gostiju nažalost nije jača strana, ali ono što vidimo, što nam govore hotelijeri i turistički radnici, kao i naši službenici po općinskim uredima Turističke zajednice, govore u prilog značajnog porasta broja dolazaka", zadovoljan je Krešić.



Turističkim radnicima u našoj zemlji očito nedostaje precizniji sistem evidentiranja dolazaka turista, broja noćenja i pripadajućih statistika, ali je očito to u nadležnosti drugih institucija i dio problema neuvezanosti.



Krešić smatra da se povećanje broja turista u Hercegovini može povezati s više faktora, od boljih ekonomskih uslova u zemljama iz kojih turisti dolaze, povoljnih vremenskih prilika ovog ljeta do odličnog rada Turističke zajednice na brojnim svjetskim sajmovima.



U Blagaju možete sresti turiste iz doslovno svih krajeva svijeta, svi oni će vam hvaliti prirodne i kulturno-historijske ljepote, ali i izraziti kritiku na infrastrukturu i onaj dio koji čovjek vidi kad se udalji van glavnih turističkih mjesta. Problematična tako zna biti obilježenost i signalizacija, čistoća, saobraćajne gužve oko Mostara, javni transport. Mnogo je mjesta za napredak, ali očito je da u našem turizmu ima perspektive.

(klix)