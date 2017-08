Prema posljednjim informacijama u Federaciji BiH nema niti jedno aktuelno žarište niti neki aktivni požar koji prijeti da se negdje razvija ili prijeti domaćinstvima niti ljudima, potvrdio je za Anadolu Agency (AA) Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite.

"Ono što je bilo malih, inicijalnih požara kolege su tokom jučerašnjeg dana uspješno pogasili. Veoma je važno da to na vrijeme uočimo i da se na vrijeme pogasi. Za sada situacija je zadovoljavajuća u cijeloj Federaciji BiH", naglasio je Solak.



Istakao je da je na Dinari bilo proteklih dana na par lokaliteta stubova dima koji su bili vidljivi, i to u miniranom dijelu.



"Mislim da je i tu poprilično stavljeno sve pod kontrolu. To je sve unutar požara koji je gorio tako da niti može da se razvije u veliki požar. Tako da nemamo ni toga evidentirano kao opasnost. Uglavnom situacija je i u tom dijelu zadovoljavajuća", naveo je Solak.



Direktor Federalne uprave civilne zaštite naglašava kako prate požare u RS-u, da ne bi prešli u zone odgovornosti kolega iz FBiH.



"Za sada su u više navrata tamo, u istočnom dijelu Hercegovine, djelovali helikopteri. Vidjet ćemo šta će se dešavati. Svakako i taj dio ćemo i dalje pratiti", naglasio je Solak.





