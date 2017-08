Posljednjih godinu dana Žurnal je ukazivao da se prekomjernim zaduživanjima fojničkog Reumala te firme-kćerke Aquareumala priprema njegova privatizacija. Dokapitalizacijom hotela Natura vlasništvo Reumala je sa 98 smanjeno na 27 posto. Sve ukazuje da je ovo samo prvi korak ka konačnom preuzimanju ovog zdravstveno-turističkog kompleksa.

Foto: Zurnal.info

Piše: Amarildo Gutić



Tokom aprila ove godine izvršena je dokapitalizacija firme NCF, odnosno hotela Natura Fojnica u vrijednosti 1,83 miliona maraka. Javna ustanova Reumal je umjesto dosadašnjih 98 % sada suvlasnik oko 27 % NCF-a, dok su Igor Bošnjak i Pero Gudelj sa uplatom od po 235 hiljada KM postali pojedinačni suvlasnici po 12,06 %.



Njih dvojica su inače suvlasnici kladionice “Bet-live”. Bošnjak ima suvlasništvo i u kladionici “Petica plus” i aktuelni je predsjednik Kluba vijećnika Hrvatske koalicije u OV Fojnica.



Još dva nova dioničara dolaze iz kladioničarskog miljea. Dragan Čolić, suvlasnik kladionice “Millennium” te Goran Jozipović, direktor u “Bet-live” su postali vlasnici približno po 7 % NCF-a, uloživši po 130 odnosno 136 hiljada KM. Tako su zajedno sa Bošnjakom i Gudeljom za nešto više od 700 hiljada maraka preuzeli vlasništvo oko 37 % apartmansko-hotelskog objekta čija je vrijednost procjenjena na oko 20 miliona KM !



“Pustite vrijednost. Imate obaveze, imate suvlasnike apartmana unutra. Dokapitalizacija od 2 miliona je napravljena jer je to razlika između obaveza i vrijednosti. NCF ima obaveza od sedam miliona kredita na 15 godina,” objašnjava za Žurnal direktor Reumala Eldan Lokmić.



Preostali veći ulagači su “Intervista Consulting Sarajevo” (8,52%), Ivica Čerkez (6,98%), Alkan Mujić (6,98%), Halil Ljuca (5,9 %) te aktuelni direktor NCF-a Haris Šehić (4,1%). Udjel Aquareumala je sa 2 opao na 0,1 %.



Pozajmice kao priprema dokapitalizacije



Skupština NCF-a je u februaru donijela odluku o dokapitalizaciji te pozvala članove društva “Aquareumal” da dostave ponude za učešće u dokapitalizaciji. Osnivači NCF-a su Reumal sa 98% i Aquareumal sa 2% vlasništva. Aquareumal su pak osnovali Reumal sa 28% te 260 radnika ove firme sa 72 % kapitala. Zbog loših poslovnih rezultata radnici su tužili Aqureumal, tražeći povrat svojih sredstava, o čemu je Žurnal početkom ove godine pisao. Nakon odbijanja da ulažu sada u NCF, Skupština NCF-a odlučuje da u dokapitalizaciji mogu učestvovati povjerioci-pravna lica koji su Aquareumalu ili NCF-u davali pozajmice preko 50 hiljada KM kao i dobavljači, pravna i fizička lica koji su učestvovala u investiciono-razvojnim projektima Aquareumala.



Pitanje je da li navedene sume udjela novih dioničara NCF-a predstavljaju gotovinske uplate ili je riječ o ranije stvorenim obavezama ove firme prema njima. Igor Bošnjak je prvo pristao na razgovor za Žurnal, da bi potom sve prebacio na upravu NCF-a. Na konkretno pitanje o načinu sticanja suvlasništva uopšten odgovor.



“Gospoda Bošnjak, Gudelj i Jozipović zadovoljavaju kriterij-fizičkih lica koja su učestvovala u investiciono-razvojnim projektima sa kojima ne postoje sporna potraživanja. Gospoda Mujić, Čolić, Čerkez i Ljuca su sufinansijeri, lica koja su zaključila ugovor o sufinansiranju nekretnina i po istom izmirili obaveze u cjelosti. Gospodin Haris Šehić zadovoljava kriterij uposlenika društva,” navode iz NCF-a.



Na pitanje zašto je Igoru Bošnjaku i Peri Gudelju, ako su učestvovali u investiciono-razvojnim projektima Aqvareumala u udjelnički dio priznata uplata od 235 hiljada KM izvršena tek 12. maja, odnosno nakon poziva za izjašnjenje o učešću u dokapitalizaciji, odgovora iz NCF-a nije bilo.



“Dva mjeseca je bio svima otvoren poziv i jel mislite da je iko iz Fojnice marke uložio, od države do općine, od pojedinaca, u svoju Fojnicu u kojoj je sve to napravljeno. Kakav kladioničarski lobi, kakve ostale stvari. To nema nikakve veze. Taj isti lobi po različitim osnovama u Fojnici sigurno zapošljava pola ljudi, tvrdi direktor Reumala Lokmić



Tonska snimka sjednice “slučajno” izbrisana



Informacija o dokapitalizaciji NCF-a bila je tema i posebne sjednice Općinskog vijeća Fojnice održane 31. maja. Sumnjajući u njenu zakonitost većina vijećnika nije dala saglasnost na izvještaj. Jedno od obrazloženja zagovornika dokapitalizacije bilo je da su novi dioničari već uplatili sredstva koja sada nije moguće vratiti jer su odmah potrošena za namirenje dugova !?



Vijećnici sada čekaju nove informacije i dokumentaciju. Žurnal je pokušao dobiti zapisnik sa ove sjednice. Ispostaviće se, tvrde naši izvori iz vijeća, da ga nemaju ni vijećnici jer je tonski snimak sjednice, na osnovu kojeg se priprema zapisnik navodno slučajno izbrisan !? Iako je Općina Fojnica vlasnik Reumala, koji je i osnovao NCF, iz ove firme sada tvrde da im njihov stav ništa ne znači.



“U radu Skupštine pravo odlučivanja imaju svi udjelničari uključujući i JU Lječilište Reumal Fojnica, kojeg je predstavljao punomoćnik iz reda Općine Fojnica. Zakon o privrednim društvima u ovom slučaju ne zahtijeva saglasnost trećih lica, tako da saglasnost Općinskog vijeća Fojnica za dokapitalizaciju društva NCF d.o.o. Fojnica nije ni potrebna,” tvrde iz NCF-a.



Ovaj stav u suprotnosti je sa Odlukom o vršenju ovlasti u privrednim društvima i javnim preduzećima od interesa za Općinu Fojnica, objavljenog u Službenim novinama ove općine od 29.2.2016. U članu 2. jasno se navodi da u privrednim društvima i javnim preduzećima od interesa za Općinu Fojnica, ovlasti vrši Općinsko vijeće, neposredno ili putem općinskog načelnika. Na listi tih preduzeća je i NCF.



Fojnički SDP uništava Reumal !?



U međuvremenu je “Aquareumal”, investicijska avantura SDA kadra u Fojnici, potpuno krahirao. Zvanični podaci su skriveni, no izvori Žurnala iz općine navode da su dugovanja premašila 10 miliona maraka. NCF je preuzeo njegovo poslovanje i rapolaganje imovinom.



“Društvo NCF d.o.o. Fojnica sa Aquareumalom je zaključilo ugovor o kupoprodaji centralnih komercijalnih sadržaja hotela Nature u visini od 6.500.000 KM te je ugovornu vrijednost u cjelosti isplatilo putem kreditnog zaduženja kod Privredne banke Sarajevo. Također, na osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, u sezoni 2017. društvo upravlja objektom Aquapark Fojnica,“ navode za Žurnal iz NCF-a.



Sagovornici Žurnala iz Fojnice prenose bojazan zaposlenika da je dokapitalizacija NCF-a prvi korak ka preuzimanju Reumala. Tvrde da postoje problemi u isplati dobavljača, kojima je Reumal krajem prošle godine dugovao oko 2 miliona KM kao i da su donedavno plaće isplaćivane pomoću pozajmica NCF-a. Sadašnju takvu praksu negiraju i iz NCF-a i direktor Reumala.



“Reumal ima 400 ljudi i nikada za 22 godine nijedana kasnila plata, a nema pfeninga izbudžeta. Prošli mjesec smo imali milion prihoda i naplate. Ja ne mogu da shvatim da nešto što je maksimalno pozitivno, pokušava se napraviti nekakav slučaj. Mi nismo za 22 godine bili dana blokirani, imamo partnere koji su dobavljači, kojima u zimskom periodu kasnimo, u toku ljetnog im platimo duplo pošto su i prihodi takvi, ciklični, “ objašnjava Eldan Lokmić.



Podsjetimo, Lokmić od te 22 godine godine samo dvije nije bio direktor Reumala i to su jedine kada je ovo preduzeće poslovalo pozitivno. Iako je javno odlučan da brani poslovanje tri sestrinske firme, izvori Žurnala navode da potajno traži odstupnicu u slučaju pokretanja istrage o svim troškovima posljednjih godina, izboru firmi sa kojima se poslovalo i vlasnicima istih. Za sve optužuje SDP.



“Znam da je predizborna krenula, vi dobijate informacije od SDP-a Fojnice koji 20 godina pokušava da napravi ovaj dio na takav način. Tim istim ljudima koji daju polu-informaciju, nudimo da svaki dan dođu i dobiju sve informacije međutim to njima ne odgovara, nego rekla-kazala,” kategoričan je Lokmić.



Lokmić i slični bi izgleda rado cijelu situaciju prebacili na politički teren, umjesto pitanja o zakonitosti poslovanja, od Reumala, preko Aquareumala do NCF-a. Primjera radi, navode izvori Žurnala, hotel Natura je bio predmetom dokapitalizacije, a nikada nije obavljen njegov tehnički prijem niti je uknjižen na NCF. O porijeklu novca koji se unosi u ovu firmu, više ćemo narednom prilikom.





(Zurnal.info)