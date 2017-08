Na putevima u BiH danas se saobraća uz povoljne uvjete za vožnju i umjeren promet vozila.

Arhiv / 24sata.info



Pojačan je promet vozila i duža su zadržavanja na izlazu iz naše zemlje na GP Ivanica, jedan sat. Na ostalim graničnim prijelazima ne čeka se duže od 30 do 40 minuta.



Za međunarodni promet vozila, privremeno su otvoreni i granični prijelazi: Duži-Imotica, Orahov Do-Slano i Hadžin Potok-Bogovolja.



Zbog minerskih radova danas od 16 do 19 sati mogu se očekivati kraće obustave saobraćaja (do pet minuta) na magistralnom putu M-5 kod Bosanskog Petrovca (industrijska zona Gorinčani), saopćeno je iz BIHAMK-a.

(FENA)