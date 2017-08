Prva grupa u kojoj je 171 vjernik otputovala je jutros sa Međunarodnog aerodroma u Sarajevu za Medinu. U naredna tri dana iz BiH će avionima u Saudijsku Arabiju otputovati ukupno 1.738 budućih hadžija i hadžinica.

Nezim ef. Halilović, direktor Ureda za hadž i umru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, kaže da su sve hadžije vakcinisane, mada su neki morali zbog toga ići izvan BiH.



"Ukupan broj naših hadžija u ovoj godini je 1.738. Oni će biti prevezeni sa deset aviona turske kompanije Freebird. Tako ćemo u tri naredna dana imati po tri aviona, jedan ujutru i dva popodne. Posljednji let će biti u nedjelju ujutru", rekao je Halilović, te dodao da bi prva grupa hadžija u Medinu trebala stići u 13:30 po bh. vremenu.



Halilović dodaje da je u Saudijskoj Arabiji sve spremno za doček bh. hadžija.



"Imamo pet članova rukovodstva koji su u Saudijskoj Arabiji već sedam dana. Sve je spremno, maloprije sam s njima bio u kontakt, tako da su prva lica koja će oni vidjeti u Medini upravo oni. Dočekaće ih tamo, čekaju ih komforni autobusi kojima će biti prevezeni do našeg hotela i vjerovatno većina njih jedva čekaju da idu u džamiju Muhammeda a.s. kako bi klanjali", rekao je Halilović.



Među hadžijama koji su danas otputovali za Medinu bio je i Senaid Isaković iz Sarajeva koji će po prvi put ispuniti jednu od pet islamskih dužnosti.



"Kao i za svakog muslimana, ovo je nešto za čim svaki musliman žudi čitav život. Iako sam mlad i ne pamtim dugo. Ali, ovo koliko pokušavam da živim život poslanika Muhammeda, čovjek jedva čeka da klanja u njegovoj džamiji, da hoda kuda je on hodao. Čitav život se okrećete prema Kabi i jedva čekaš da se okoristiš da stekneš neki bereket", priča Isaković i dodaje:



"Nisam mogao vjerovati nekim svojim prijateljima kada su govorili da je jezik previše siromašan da bi čovjek opisao šta osjeća. Vjerovatno, svi kažu, kada dođeš i kada se malo to slegne, onda vidiš gdje si bio i šta si radio."



Ove godine među hadžijama iz BiH je i beba koja je stara sedam mjeseci, dok je Emira Huremović, rođena 1935. godine, najstarija hadžinica.



Hadž je jedna od pet islamskih dužnosti, koju tokom života treba ispuniti svaki punoljetan muškarac i žena koji steknu uvjete za to.



Dan Arefata je u četvrtak, 31. augusta. Deveti dan posljednjeg mjeseca hidžretskog kalendara poznat je pod nazivom Jevmu'l-arefe (Dan Arefata). Arefat je brežuljak udaljen od Mekke petnaestak kilometara, a boravak na Arefatu je obaveza svakoga hadžije, sastavni je dio obreda hadža, te se sve hadžije 9. zul-hidžeta, dan uoči Kurban-bajrama, okupe na ovom mjestu.



Kurban ili Hadži-bajram, tokom kojeg je potrebno zaklati kurban i podijeliti kurbansko meso siromasima, prijateljima i komšijama, traje četiri dana, a ove godine počinje 1. septembra.





(AA)