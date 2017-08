Nijedan univerzitet iz BiH nije se našao na Šangajskoj listi 500 najboljih univerziteta svijeta. Akademska zajednica nije iznenađena, tvrde Univerzitet i nauka moraju postati jedno. Najbolje rangirani univerzitet iz zemalja regiona je Univerzitet u Beogradu, a na listi je i Univerzitet u Ljubljani.

Među prvih deset univerziteta na Šangajskoj listi je 8 američkih i 2 britanska. Najbolji svjetski univerzitet je Harvard, zatim Stanford, Kembridž, MIT, Berkli, Prinston, Oksford, Kolumbija.



Kriteriji rangiranja su strogi, pa tako još dugo vremena nijedan od bh.univerziteta neće ući na listu, tvrdi akademska zajednica.



“Imate tamo nekih šest parametara. Jedan od parametara jeste da li vam je neko od bivših studenata ili neko ko je zaposlen dobio Nobelovu nagradu ili neko visoko odličje. Broj radova objavljenih u Natureu, Scienceu, ukupni broj objavljenih radova, broj radova per kapita, broj uposlenika koji vam rade među najcitiranijim znanstvenicima”, ističe za TV1 Damir Marijanović, rektor Burch Univerziteta.



Na sceni je sistem neulaganja u znanost i znanstvena istraživanja. Međutim, nije oduvijek bilo tako. Profesorica Lamija Tanović prije rata studirala je u oblasti atomske i nuklearne fizike, bez bilo kakvih troškova istraživanja je mogla obavljati u Institutu za nuklearne nauke u Vinči, Nacionalnom Institutu u Vašingtonu, ali i drugim.



“Postojao je jugoslavensko-američki fond za nauku. Mi smo mogli da apliciramo na taj fond i da pravimo bilateralne projekte i istraživanja sa Amerikom, što je značilo ogromnu stvar, toga više nema”, dodaje Tanović u izjavi za TV1.



Danas svoje studente ne može izdoktorirati u BiH, pa većina ide preko granice.



“Ako hoće da naprave dobar doktorat moraju ići negdje drugdje. Moraju ići na razne stipendije, moraju se snalaziti. Oni ovdje kod nas ne mogu da urade kvalitetan doktorat iz kojeg mogu da izađu kvalitetne reference koje su opet uslovi koji se vrednuju kada se vrednuje kvalitet Univerziteta. To je jedan od parametara”, ističe Tanović.



Akademska zajednica sve je glasnija da univerziteti i znanstvena istraživanja moraju postati jedno.



“Tek kada to raščistimo, kada se pomirimo sa tim da profesori na Univerzitetu moraju biti i znanstvenici, moraju objavljivati onda ćemo moći očekivati možda u nekom budućem periodu da se neki do univerziteta pojave na toj famoznoj Šangajskoj listi”, dodaje Marijanović.



Kada je riječ o zemljama u regionu, Univerzitet u Beogradu zadržao je prošlogodišnju poziciju. Našao se između 201. i 300. mjesta. Iz regiona još samo Univerzitet u Ljubljani je u grupi od 401. do 500. mjesta, dok univerziteta iz BiH, Crne Gore, Hrvatske i Makedonije nema na listi.



Šangajska lista, koju svake godine objavljuje univerzitet Ciao Tong iz Šangaja, jedna je od najuticajnijih lista koja rangira najbolje univerzitete u svijetu, njih 500. Lista je neformalna, ali stvar je prestiža biti na njoj, jer obuhvata samo dva posto svjetskih univerziteta.







(24sata.info)