Kiša koja je proteklih dana padala u Bosni i Hercegovini, kao i nešto niže temperature nemaju nikakve svrhe, odnosno neće niti mogu ublažiti štete nastale u poljoprivredi, rekao je u razgovoru za Anadolu Agency (AA) Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH.

"Ovo što je palo kiše to je vrlo malo, a i nema pomoći jer je to već kasno za sve. Još malo pa je berba svega tako da nema ni vremena da kiša nešto pomaže poljoprivrednim kulturama. Tako kiša kao da i nije pala", kaže Bićo.



Poljoprivrednici su, navodi, već počeli dok ima imalo zelene mase skidati silažu, kako bi bar nešto bilo spašeno.



"Spašava se dok je imalo nešto zeleno. Ništa se stanje nije pomaklo ni nagore ni nabolje ovim manjim smanjenjem temperatura i kišom", naglašava Bićo.



Ističe da su štete na poljoprivrednim usjevima u Federaciji BiH sigurno 50 do 60 posto. Ima, kaže, područja koja nije pogodila suša, a ima područja u FBiH gdje je šteta stopostotna.



"Tako su u prosjeku štete u FBiH između 50 i 60 posto posebno na kukuruzu, silažnom kukuruzu, voću, a prvenstveno šljivama, jabukama i kruškama. Najugroženiji je Unsko-sanski kanton prema informacijama ljudi sa terena koji su bili nedavno u Sarajevu. Velike su štete u poljoprivredi i u Tuzlanskom, Posavskom, kao i Livanjskom kantonu, a oni su ugroženi, jer nemaju dovoljno sijena. Naime, bio je samo jedan otkos", kaže Bićo.



Uzročno-posljedično, ističe predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH, ovo što se dešava u poljoprivredi će biti dugoročan problem i za stočarstvo.



"Stoka neće imati hrane, a već je sada proizvodnja mlijeka prepolovljena. To kažu i na Unsko-sanskom kantonu, kao i Tuzlanskom, jer stoka preživljava šokove od vrućine, neće da jede i automatski se smanjuje davanje mlijeka", navodi Bićo.



Kada je u pitanju poskupljenje životnih namirnica zbog suše, Bićo vjeruje da će meso poskupjeti.



"Ostalo će se uvesti, ali će naši proizvođači morati tražiti kako da im se otkup poveća, odnosno da im se poveća prvenstveno otkupna cijena mlijeka. Jer, poskupit će stočna hrana, to je neminovno. Sve drugo će se rješavati uvozom kao i do sada. Mi inače proizvodimo 20 posto od onoga koliko nama treba", kaže Bićo.



Ipak, cijeni kako će stočna hrana imati drastično poskupljenje jer je suša i u regionu. Tako navodi da je u Srbiji isto prepolovljen urod, a upravo odatle u BiH se uvozi najviše kukuruza i žitarica. U Hrvatskoj, naglašava Bićo, isto tako je loše stanje, te je logično da će poskupiti stočna hrana svuda, pa i u BiH.



"Načelnik Kalesije je najavio da će tražiti da se proglasi elementarna nepogoda. Ona je već proglašena u Tomislavgradu, ali po pitanju leda. Ali, nema veze, važno je da je elementarna nepogoda proglašena tako da bi proizvođači mogli ostvariti bilo koji način da se nađe da im se pomogne. Ako se proglasi elementarna nepogoda znači može po zakonu tražiti neku odštetu. Nije to nešto, desetak-dvadeset posto se ta šteta isplaćuje. Ali, je bar neka pomoć", navodi Bićo.



Predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH naglašava kako traže od vlasti na svim nivoima da se što prije isplati poticaj da proizvođači mogu nabaviti hranu.



"Tražimo da se isplate poticaji, ovaj dio koji je već došao da se plaća. Onda, također, da se klirinški dug koji je Rusija uplatila usmjeri za te namjene. Postoji zaključak Parlčamenta FBiH gdje je naloženo Vladi FBiH da se od tih sredstava plate dugovanja prema poljoprivrednicima. Tako da bi poljoprivrednici u FBiH bili zadovoljni i sa tim da mogu nabaviti hranu, da ne moraju stoku prodavati. Važno je da se osigura da stoka prezimi, pa da se vidi dogodine šta se može. To su ta rješenja koja bi vlasti mogle da urade, ali teško. Odgovor od Vlade FBiH je da poljoprivrede u raspodjeli klirinškog duga nema nigdje. Mi ćemo sačekati. Mi smo tražili da se to rješava do kraja augusta, pa ćemo vidjeti hoće li riješiti išta", navodi Bićo.



Ako ne bude rješenja, naglašava predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH, opet će zasjedati i donijeti zaključke.



"Uglavnom, nešto se mora rješavati jer dugoročno će ovo biti vrlo težak problem za poljoprivredu", navodi u razgovoru za Anadolu Agency Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH.





