U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab sjeveroistočni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. U Hercegovini, tokom dana, vjetar u skretanju na jugozapadni. Dnevne temperature zraka od 31 do 37 stepeni.

Ilustracija / 24sata.info