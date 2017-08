Dolaze sa svih strana. Ima i Srba i Bošnjaka, a ponajviše Hrvata. I dok Europa bruji o sirijskim, te drugim izbjeglicama s Bliskog istoka Njemačku ponovno u sve većoj mjeri naseljavaju i žitelji Bosne i Hercegovine. Raznih nacionalnosti. Kao tamo početkom 90-tih.

No sada je situacija još gora. A gora je iz razloga što ih je aktualna bosanskohercegovačka politika dovela u situaciju da prodaju i svoju vjeru! Recimo, kao Darko iz Banja Luke, prenosi Dnevno.hr



“Došao sam u jedno manje mjesto blizu Stuttgarta i dobio posao da čistim nekakve urede. Plaća od koje sam mogao preživljavati. Ali za početak bolje išta nego ništa. U rodnom kraju ostala mi je sama majka. Dugo sam čekao na posao, ali ga nisam dobio. Spakirao sam se i za Njemačku ‘sprašio’. Teško jeste, ali izbora nije bilo. Hrvatima je u RS-u sve teže. Ni Banja Luka nije što je nekoć bila. I majka je rekla – idi sine, spašavaj se dok još možeš” – priča za naš portal Darko, koji je nakon par mjeseci boravka u Njemačkoj dobio nesvakidašnju ponudu.



Dobio je ponudu da promjeni vjeru.



“Jednog dana dok sam čistio te urede prišao mi je vlasnik, inače musliman, reći ću samo s našeg govornog područja i upitao da li bih ja to učinio? Ponudio mi je 30 tisuća eura u kešu i super dobar posao u Švedskoj. Vrbovao me i ja sam pristao, jer ipak su to pare. Za te pare kod nas u Bosni mogu kupiti stan, ako se ikada vratim, a ako se i ne vratim, a mislim da neću, imam bar nešto para za kakav-takav život, jer iz Bosne nisam ništa ni donio. Osim uspomena. Uglavnom tužnih. A zašto čitav život tugovati kada su najbolje godine ispred mene. I zar je više važna vjera, pa jedan je Bog. Ionako kada se rodimo ne dopuste nam da sami biramo vjeru. Ni ime. Drugi nam odrede i ime i vjeru. To nam dadnu. Ta neće nam dati pare” – iznosi Darko svoje mišljenje u razgovoru za naš portal.



U nastavku razgovora doznajemo kako nije jedini koji je dobio ponudu za prelazak na islam. I nije jedini koji je prihvatio ponudu. Naš portal raspolaže podacima da je u zadnjih 4-5 mjeseci šest osoba katoličke vjeroispovijesti iz BiH na privremenom boravku u Njemačkoj prešlo na islam. Podaci tih osoba su poznati uredništvu našeg portala, a nije isključeno kako ih ima još. Uglavnom se radi o ponudama u novčanom iznosu od 30 tisuća eura, te pronalaskom boljeg posla i to uglavnom u Švedskoj gdje pripadnici islamske vjeroispovijesti očigledno imaju jače veze nego u Njemačkoj, Austriji ili Norveškoj.



Na prvi pogled pravi vjernik će konstatirati za onoga, koji je promijenio vjeru, kako je jadan takav vjernik. Međutim, ako uđemo u neku dublju analizu zaključak je zapravo da su jadni vodeći političari nekog naroda, odnosno religije koji su svojim postupcima i vođenjem politike doveli svoj narod u poziciju da i pomišljaju na promjenu vjere kako bi u materijalnom pogledu koliko-toliko osigurali svoju budućnost, odnosno produžili si nadu u bolji život! prenosi dnevno.



Ponude o kojima govorimo dobivaju ne samo Hrvati i katolici već i pripadnici drugih naroda i vjera, no mi se češemo tamo gdje nas najviše svrbi, a ova najnovija pojava u Njemačkoj i drugim bogatim zemljama europskog zapada itekako svrbi. Hrvatske političare u BiH zasigurno neće zasvrbiti, jer oni koji se iseljavaju ionako nisu bili njima bliski, odnosno vladajućoj kasti, jer da jesu valjda bi ih već negdje smjestili pri državnim jaslama. Dapače, još se javno hvale kako smanjuju broj nezaposlenih tako što se ljudi iseljavaju kao da je rat u BiH, a ne u Siriji i Iraku. Njima cjelokupnost takve situacije i odgovara, jer odljevom mladih koji se nisu bili infiltrirali u stranku znaju kako će se njih još teže maknuti s pozicija koje su zauzeli, a njima je u BiH znatno bolje nego što bi im bilo igdje drugdje.



P.s. Prelazaka na islam je bivalo proteklih godina i u Bosni, međutim pojava u Njemačkoj nešto je ipak sasvim novo i nešto što uistinu postaje i više nego zabrinjavajuće, prenosi Večernji.



Podsjetimo, prošle godine je i poznati TV komentator Marjan Mijajlović prešao na islam i uzeo ime Mustafa tako da se ovaj trend uistinu polako širi bez obzira ko što mislio o tome!



Donosimo video o prelasku Vinka Stojanovića iz Zavidovića na Islam.

