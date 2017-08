U Bosni i Hercegovini danas je pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Arhiv / 24sata.info

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 19 i 25°C, na jugu zemlje od 29 do 34°C.



U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima na području Sarajeva su mogući pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka oko 23°C.



Temperature zraka izmjerene u 8 sati (°C): Bjelašnica 12, Bihać 15, Bugojno, Ivan Sedlo, Jajce, Prijedor, Sanski Most i Sokolac 16, Banja Luka i Livno 17, Gradačac, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 18, Bijeljina 19, Grude 20, Široki Brijeg i Trebinje 22, Mostar 24 i Neum 27°C.



Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 945Pa, za 1hPa je veći od normalnog i opada, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.



(FENA)