Na uzvišenju Bandera, kota 449 kod Gradačca danas je otkriven spomenik svim braniocima Bosne i Hercegovine. Spomenik u obliku ljiljana visine 16 metara s pet latica nalazi se u kompleksu površine od dva dunuma, a njegovom predstavljanju prisustvovao je veliki broj zvanica iz javnog, političkog i vjerskog života naše zemlje.

Spomenik je postavljen na lokaciji s koje se pruža pogled na Gradačac, Posavinu i dio Slavonije, a vrpcu su presjekli član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović i reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef.Kavazović.



"Gradačac i kota na kojoj se danas nalazimo pravo su mjesto za izgradnju spomenika našim ratnicima. Ovo je grad Zmaja od Bosne, sjedište 107. brigade koja je prva ponijela čast i naziv Viteška. Ovo je kapija BiH. Svojim životom su 624 borca posvjedočila privrženost svom narodu i zemlji, a preko 1.000 ih je teško ranjeno", istakao je Izetbegović prilikom obraćnja prisutnima.



U periodu od 1992. do 1995. godine, podsjetio je on, u spomenutoj brigadi borili su se i ginuli pripadnici svih naroda, a pvi komadant je bio Hrvat.



"Zajedničkom borbom, multietničkim sastavom jedinice, a naročito dobrom saradnjom Hrvata i Bošnjaka Gradačac i 107. Viteška brigada su branili dušu BiH, kako je to rahmetli Alija Izetbegvić definisao, ideju da pripadnici različitih vjera, kultura i identiteta mogu živjeti zajedno", poručio je član predsjedništva BiH.



Ideja za izgradnju spomenika koji je posvećen svim borcima Armije RBiH i 107. Viteške brigade proistekla je 2011. godine od Udruženja boraca "Patriotska liga" Gradačac, a cijeli projekat finansijski su podržale vlade Federacije BiH i Tuzlanskog kantona, kao i privredni subjekti i pojedinci.



Kako je danas istaknuto, ovaj spomenik je izrastao u herojstvu i krvi najhrabrijih sinova BiH, bosanskih ljiljana koji su gotovo goloruki stali na branik BiH.



Ljiljan na banderi je simbol otpora, hrabrosti i neizmjerne ljubavi prema svojoj domovini.



"Ovaj ljiljan zbog kojeg smo se danas okupili sastoji se od pet latica koje simboliziraju zonu petog bataljona, pet stubova vjere, zvijezdu petokraku, te čvrstoću i veličinu šake. Oko njega se nalazi sedam stilizovanih vojnika koji čine jačinu odbrane, odnosno sedam korpusa i sedam bataljona naše 107. Viteške brigade", rekao je Tasin Okić, predsjednik Udruženja boraca "Patriotska liga" Gradačac.



Podršku izgradnji spomenika pružila je i Islamska zajednica u BiH, a reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović je pokrenuo inicijativu da se spomenik proglasi dovištem domovini.



"Ovaj kraj je bio i ostao kapija naše države BiH. Znali smo da je neprijatelj jači od nas, da je njegova vatrena moć bila jača nego naša. Znali smo i nešto što oni nisu, odnosno da vjera u Boga, vrijeme i strpljenje čine da se stvari mijenjaju u našu korist. Znali smo i da strpljivošću možemo poraziti neprijatelja i da možemo očuvati naš grad i porodice", naglasio je ef. Kavazović.



Danas, kada se sjećamo herojske obrane Gradačca, ef. Kavazović je rekao da bitka koja je prošla nikada nije bilo toliko velika kao ova koju danas svi vodimo.



"Ona također od nas, sinova BiH zahtijeva posvećenost, borbu, istrajnost i strpljenje da čuvamo tekovine naše braće i sestara koji su pali za našu domovinu. Jer, kažu braćo i sestre, nije moćan i snažan onaj koji pobjeđuje u ratovima, nego onaj koji je sposoban, ima moć da održi mir", zaključio je on.



Za izgradnju spomenika i prilaznog puta uložena su sredstva u iznosu od blizu 150.000 konvertibilnih maraka.

