Danas je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH, prenosi Anadolu Agency (AA).

Arhiv / 24sata.info

Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se većinom između 19 i 25 stepeni Celzijusovih, na jugu zemlje od 29 do 34.



U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima na području Sarajeva su mogući pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka oko 23 stepeni Celzijusovih.



U ponedjeljak, u Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Više oblačnosti prije podne u centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini sunčano uz malu naoblaku. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 14 stepeni Celzijusovih, na jugu zemlje od 18 do 21. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 21 i 26, na jugu zemlje od 27 do 31 stepeni.



U utorak, srijedu i četvrtak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab, promjenljivog smjera.



Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 8 i 14, na jugu od 14 do 21. Najviša temperatura zraka između 25 i 33, na jugu zemlje od 33 do 35 stepeni Celzijusovih.





