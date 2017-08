Veliki požar koji je zahvatio opštinu Ljubinje širi se prema selima Poljice i Ubosko, jak vjetar otežava gašenje, a plamen ide u visinu i do 50 metara, izjavio je danas Srni načelnik opštine Darko Krunić.

Foto: ATV

Krunić je istakao da je vatrogascima, kojima pomažu mještani i pripadnici Civilne zaštite, neophodna pomoć, te da ulažu velike napore da presijeku požarnu liniju dugu sedam do osam kilometara i odbrane pedesetak domaćinstava.



"Najviše ljudi rasporedilo se na jedan seoski put prema našim selima gdje će čekati da zaustave vatru. Tu je najzgodnije mjesto da presijeku požar. To nam je jedina varijanta da zaustavimo širenje požara", rekao je Krunić.



On je istakao da će tu pokušati da odbrane i površine zasađene crvenom paprikom.



"To su velike površine i ako ih zahvati onda nema šanse da se vatra zaustavi", naglasio je Krunić.



Vatrogasna vozila parkirana su kod kuća u slučaju da dođu u opasnost da ih tada brane.



Krunić je istakao da gori visoko i nisko rastinje, te da jak vjetar otežava gašenje jer plamen ide i do 50 metara u visinu.



Prema njegovim riječima, riječ je o veoma nepristupačnom terenu gdje se ne može prići automobilima, već oko 150 ljudi pokušavaju da požar gase sa naprtnjačama.



Pomoć pružaju i vatrogasci iz Stoca jer se jedan krak požara širi prema toj opštini.



Krunić je naveo da su vatrogasci iz susjednih opština angažovani na svojim požarištima, a helikopter Oružanih snaga BiH gasi vatru na području Trebinja.



"Ovo je katastrofalna situacija, zatvoren je magistralni put Ljubinje-Stolac u mjestu Žegulje, gdje gori s obje strane puta. Požar s lijeve strane puta ide prema opštini Stolac, a sa desne prema našim selima Poljice i Ubosko", kaže Krunić.



On je rekao da je nedavno izgorjelo oko 15 posto teritorije opštine Ljubinje, a da je sada pitanje koliko će izgorjeti.



"Požar je zahvatio sedam-osam posto površine Ljubinje, a pod vatrom je i velika površina opštine Berkovići koja se naslanja na našu opštinu, pa mi gasimo. Kiše nema vidiku, iako je bila najavljena za danas, a nema je ni narednih sedam dana", rekao je Krunić, koji je trenutnu situaciju ocijenio kao katastrofalnu.



(SRNA)