Grad na Neretvi nekad se smatrao jednim od najljepših i najčistijih gradova bivše Jugoslavije.

Foto: N1

Danas je slika nešto drugačija. Mostar ima čak pet komunalnih preduzeća, a za zelene površine i održavanje čistoće iz budžeta grada izdvajaju se veliki novci.



Uprkos tome, rezultata na terenu nema, na skoro svakom koraku može se naići na smeće i zarasle zelene površine, stoga se građani pitaju gdje i kako se troši novac za komunalije?



Ovo su slike s kojima se Mostarci skoro svakodnevno susreću: gomile razbacanog smeća, prepuni kontejneri, nesnosan smrad, manjak kanti za smeće! Mostarci ogorčeni, kažu ovaj grad, u koji dolazi veliki broj turista ne bi trebao biti poznat po nečistoći.



Nekad je Mostar nosio epitet jednog od najčistijih gradova, danas spada u jedan od najprljavijih, tvrde građani, uprkos činjenici da grad ima pet javnih komunalnih preduzeća.



JP Komunalno koje je nosilac svih komunalnih aktivnosti , te podugovarači JP Parkovi i Komos koji naplatu i odvoz smeća vrše odvojeno u dva dijela grada, te dvije deponije: Uborak koji se sanira i nad kojim se vrši likvidacija i Deponija koja je regionalnog karaktera ,a koja prihvata otpad i vrši reciklažu.



"Ako mi plaćamo te usluge i ako se nalazimo u tom sistemu, u kojem smo odlučili da se nalazimo u liberarno demokratskom sistemu, onda oni koji dobijaju novac za to da bude Mostar čist i da budu odgovorni za čistoću grada Mostara i dobijaju za to novac i od grada i od građana onda tu odgovornost od njih tražimo", rekao je Husein Oručević, OKC Abrašević.



Iz gradskog budžeta za zelene površine izdvojeno je milion i 225 hiljada maraka, te još toliko za održavanje čistoće. U Javnom preduzeću Komos kažu da je problem u realizaciji sredstava, i da sredstva koja se izdvajaju iz budžeta, komunalnim preduzećima nisu dostupna u punom iznosu, te da se na kraju godine putem rebalansa ta sredstva usmjeravaju u druge svrhe.



"Mi jednostavno od grada imamo toliko jak nadzor i dozu sredstava koja će biti potrošena. Ako vam kažem da smo na nivou grada za šest mjeseci fakturisali gradu za pometanje ulica 300.000 KM, a za održavanje zelenih površina 350.000 KM onda to znači da se na komunali štedi", izjavila je Vesna Mrgan Karanović, direktorica JP Komos.



Nečistoći i prljavštini umnogome doprinose i nesavjesni građani, koji bacaju smeće gdje stignu, a najmanje u kante za otpatke, za koje građani kažu da ih je vrlo teško naći, posebno u staroj gradskoj jezgri.



Vesna Mrgan Karanović, direktorica JP Komos: "Ima mnogo vandalskog i nekulturnog ponašanja što se tiče bacanja otpadaka, što se tiče bacanja kućnog smeća, komunalnog smeća koje se izbaci u svako doba dana i noći u naše se posude izbacuje i kabasti otpad i šut materijal i otpad životinjskog porijekla, razna ulja i smatram da grad tu nije odigrao ulogu koju smo mi zacrtali prošle godine da moramo iznaći jedan način da se sve te sortiraju i adekvatno odlažu."



Situacija je posebno delikatna u vrelim ljetnim danima, kada zbog nagomilanog smeća postoji opasnost od zaraze. A zbog nemara nadležnih, kako kažu građani, primorani su trpiti i sami čistiti.



Ovakvih prizora u Mostaru ima na pretek, a nesnosan smrad kojim su građani skoro svakodnevno okruženi postala je sasvim normalna stvar, u gradu s pet komunalnih preduzeća.



