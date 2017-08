Meteorolozi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda objavili su vremensku prognozu za nekoliko narednih dana. Kako je saopćeno, padavina tokom predstojeće sedmice - neće biti.

U ponedjeljak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Više oblačnosti prijepodne u centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini sunčano uz malu naoblaku. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 14°C, na jugu zemlje od 18 do 21°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 21 i 26°C, na jugu zemlje od 27 do 31°C.



U utorak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 7 i 12°C, na jugu od 15 do 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 23 i 27°C, na jugu zemlje od 28 do 32°C.



U srijedu u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 8 i 12°C, na jugu od 14 do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 30°C, na jugu zemlje do 33°C.



U četvrtak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab promijenljivog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 14°C, na jugu od 17 do 21°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33°C, na jugu zemlje do 35°C.



(N1)