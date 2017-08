Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić održao je pres-konferenciju na kojoj je govorio o terorističkim prijetnjama u svijetu, BiH, ali i o slučaju Amira i Emira Hodžića, braće blizanaca koje je Njemačka deportovala u BiH.

Mektić je kazao da sve agencije rade sa bezbjednosnim službama kako bi se zaštitili, a o braći Hodžić je kazao:



"Oni nisu osuđeni, nisu počinili nikakvo djelo. Pa nisu Nijemci ludi. Mi smo svakakvi, i jesmo i nismo. Ali Njemačka je uređena zemlja i ne bi ih pustili da su imali djelo", kazao je Mektić.



Službe prate više od 100 komunikacija osoba koje se mogu dovesti u vezu sa terorizmom.



"Ne možemo mi zatvoriti nekoga koga su Nijemci pustili. Naše službe ih tretiraju, i nije nama ovo prvi kontakt sa Njemačkom o njima. Mi smo više mjeseci komunicirali s njima", pojasnio je Mektić.



Šta se moglo uraditi?



"Mi radimo mjesecima, baš kao što imamo stotine takvih slučajeva i informacija. Nemojte provocirati i željeti terorizam. Dajte da se zaštitimo", kazao je Mektić.



"Ovdje je nekome ujutro kafa gorka ako nije bilo terorizma. Tu ginu nevini ljudi, u Barceloni je poginuo sedmogodišnji dječak. Dajte da se branimo, ne daj Bože da nam to dođe".



Što se tiče braće blizanaca Hodžić, oni su deportovani u BiH, izjavio je Mektić, BiH ih je primila - a sa Njemačkom će i dalje sarađivati na tu temu.



"Oni nisu osumnjičeni. Ne postoji konkretno krivično djelo. Oni su uhvaćeni u komunikacijama sa osobama koje se mogu i dovode u vezu sa nasilnim terorizmom i ekstremizmom", kazao je Mektić, demantujući da su u njihovim prostorijama pronađene hemikalije i sredstva za eksploziv.



"To je netačno. Jeste nešto pronađeno, ali ne to".



Ocijenio je Mektić da posljednje terorističke akte treba ozbiljno shvatiti i metode njihovog izvršenja dograditi i kod nas.

(n1)