Suša je poljoprivrednicima na području Federacije BiH nanijela veliku štetu zbog čega su i najavili proteste kojima bi izazvali, kako kažu, reakciju Federalne vlade.

U Vladi Tuzlanskog kantona su poticaje ove godine podigli na osam posto dok će u narednoj godini, zbog suše, planirati nešto više novca.



Kao prijedlog za saniranje štete od suše, poljoprivrednici su Federalnoj vladi dali da izdvoji dodatnih 15 miliona KM uz isplatu preostalog duga iz prethodnih godina, koji je dostigao 50 miliona KM.



Poljoprivrednici traže od Federalne vlade da ispoštuje Zakon o novčanim podrškama te osigura potrebni novac koji on propisuje.



Po zakonu, kako ističu poljoprivrednici, za ove namjene Federalna vlada treba iz budžeta izdvajati od tri do šest posto, a u ovoj godini je raspodijelila 2,5 posto sredstava.



- Tražimo da se po toj osnovi izdvoji dodatnih 15 miliona i povećaju kvote po programu utroška novčanih sredstava za 2017. godinu. Time bi se naknade podmirile poljoprivrednicima. A kad je riječ o štetama od suše, planiramo da se iz tih 15 miliona povećaju kvote podsticaja za biljnu proizvodnju jer su ovdje ugroženi i voćari i povrtlari i ratari, svi koji imaju zasijane kulture na njivama - izjavio je Suad Selimović, sekretar Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju Tuzlanskog kantona pri KPK Tuzla.



Kantonalni premijer Bego Gutić, zbog procjena da će štete od suša biti ogromne, najavljuje za narednu godinu više novca za poticaje poljoprivredi.



- Mislim da će to biti još deset posto u odnosu na trenutni iznos sredstava kojim potičemo poljoprivredu u ovoj godini - rekao je.



Poljoprivrednici od Vlade FBiH očekuju da ispoštuje odluke Parlamenta o isplati podsticaja za ostvarenu proizvodnju.





(FENA)