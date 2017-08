Nakon što je mostarski muftija Salem ef. Dedović proteklog vikenda najavio da "trebamo naći način, prostora i mjesta da uspostavimo džemat i u Neumu", zbog čega su neki ostali iznenađeni, a drugi to pak smatraju i provokacijom, treba podsjetiti da je muftija Dedović samo podsjetio na historijski utemeljene činjenice o vjerskom životu muslimana na bh. moru, koji je tamo postojao još davno prije.

Najprije, treba znati da je Islamska zajednica u BiH neposredno nakon agresije službeno definirala stav da će raditi na obnovi svake džamije koja je porušena u posljednjoj agresiji na našu zemlju, ali i ranije. S druge strane, nevezano za to, kako je kazao i muftija Dedović, "organizacija džemata i vjerskog života u Neumu je izraz prirodnih vjerskih potreba našega čovjeka".



Koristili je mornari i trgovci



- Nije to izraz nikakvog inata već velike, nepatvorene ljubavi u dragoga Boga. Tamo postoje Bošnjaci koji imaju svoja imanja, svoje kuće, u njega ljudi dolaze odmarati - kazao je Dedović.



Iz tog izraza potrebe za uređenjem vjerskog života, džamija u Neumu bila je izgrađena još za vrijeme Osmanskog carstva i koristili su je mornari, trgovci i drugi koji su u to vrijeme plovili Jadranom i kretali se izlazom na bh. more.



Poznati orijentalista Hivzija Hasandedić u svom tekstu o Neumu je potvrdio da je u tom gradu postojala džamija. On navodi da je "pored raznih vojnih, državnih i stambenih zgrada u Neumu za turske uprave sagrađena džamija i, nedaleko od nje, čatrnja", prenosi INS.



- Džamija je bila situirana na mjestu Polača, neposredno uz desnu stranu magistrale koja od Neuma vodi prema Dubrovniku. Ne zna se ko ju je i kada sagradio kao ni kakve je dimenzije imala. Priča se da je džamija do 1927. godine djelomično bila očuvana i da ju je te godine potres srušio – navodi Hasandedić.



Iako su neumske vlasti tvrdile da "džamija nikada nije postojala", prije skoro desetak godina predstavnici Mostarskog muftijstva su izlazili na teren i utvrdili činjenice o postojanju džamije, pronašli njezine ostatke, a najavljena su bila i iskopavanja.



Lokalitet Polača u Neumu, gdje je bila džamija, prostire se na oko 6.000 kvadrata. Još 1897. godine je sa drugim objektima i haremom uknjižena kao vojnički erar Austro-Ugarske. Postoji odgovarajuća dokumentacija u vezi s tim lokalitetom. Riječ je o izvodima iz zemljišno-knjiškog uloška 233 K. O. Neum - Gradac.



Postoje i drugi pisani dokumenti da je grad Neum u vrijeme turske uprave bio naseljen muslimanima "koji su imali džamiju". Ostaci toga su i danas vidljivi na terenu.



- Mi smo izvršili uviđaj na mjestu događaja, fotografirali smo ostatke džamije, utvrdili smo gdje je bila, njene dimenzije. Činjenica da se ostaci džamije u smislu kamenih blokova su čak uzidani u zidove susjednih kuća i drugih objekata Neumljana. To znamo jer ti blokovi imaju arapske oznake. Vidi se da su kameni blokovi pripadali džamiji zajedno sa munarom - kazao je u augustu 2008. godine poznati mostarski advokat i aktuelni federalni zastupnik Faruk Ćupina, kojeg je tada za pitanje neumske džamije angažiralo Mostarsko muftijstvo, piše Ins.



Ideja Abdulaha Konjicije



Ideju obnove džamije u Neumu aktuelizirao je u poratnim godinama rahmetli Abdulah Konjicija, koji je znao za postojanje džamije u Neumu i sam je našao taj lokalitet.



Pojavila se želja da se parcela vrati IZ-u u BiH i da se izgradi džamija. Također, prilikom obilježavanja 60 godina islama u Dubrovniku, tadašnji reisu-l-ulema dr. Mustafa ef. Cerić i bivši mostarski muftija Seid ef. Smajkić obišli su lokalitet džamije u Neumu, klanjali tu dva rekata i uputili dovu Allahu dž. š. da nam omogući rekonstrukciju tog vjerskog objekta. Intelektualci poput Ibrahima Bušatlije, Bakira Tanovića i drugih godinama su se informirali kod mostarskog muftija dokle ide taj projekt.



Naravno, prije realizacije ideje o upostavljanju džemata u Neumu, kod federalnih vlasti treba snažno insistirati na izgradnji puta Stolac - Neum, čime bi Neum bio mnogo bolje bio povezan s unutrašnjošću zemlje, Mostarom i Sarajevom, što bi, naravno, omogućilo češće posjete iz tog dijela BiH, povećanje interesa za nekretnine u Neumu, pa i uređenje vjerskog života.



