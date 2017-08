Devetnaestogodišnja Nikolina Milovanović prva je učenica Srednjoškolskog centra Srebrenica koja se nakon rata odlučila studirati slikarstvo - upisala je Akademiju likovnih umjetnosti u Trebinju sa najviše osvojenih bodova na prijemnom ispitu.

Foto: SRNA

Nikolina je zaljubljenica u slikanje i nakon osnovne škole maštala je da studira slikarstvo. Još u obdaništu pokazivala je izuzetnu sklonost i talenat za crtanje i slikanje.



To je voljela i, osim na časovima likovnog vaspitanja u školi, najveći dio slobodnog vremena koristila za crtanje i slikanje, vježbajući i eksperimentišući da bi naučila različite tehnike slikanja.



Talenat i slikarsko vježbanje, koje je za nju predstavljalo igru i zabavu, davali su rezultate, pa su Nikolinini crteži i slike osvajali prva mjesta na likovnim konkursima i ukrašavali zidove učionica, školskih holova kao i čitaonice Narodne biblioteke u Srebrenici.



Osim brojnih nagrada na likovnim konkursima u Srebrenici, Nikolina je osvajala i nagrade na konkursima nekih međunarodnih nevladinih organizacija, a priredila je i samostalnu izložbu u Rudom.



Dva puta je osvajale zlatne medalje na Sajmu inovacija mladih (INOST) u Banjoj Lluci.



Prvi put je zlatnom medaljom nagrađena 2015. godine za strip na temu "Inovacije u učenju", a 2016.godine njen mural pod naslovom "Tapi-Tesla" nagrađen je, također, zlatnom medaljom.



Nikolina navodi za Srnu da je na prijemnom ispitu za Akademiju likovnih umjetnosti naišla na sumnjičavost nekih članova prijemne komisije.



Kada su vidjeli da je završila Farmaceutsku školu, neki su bili skeptični i sumnjali u njene mogućnosti, ali ih je demantovala osvojivši najviše bodova na prijemnom ispitu u Trebinju koji je trajao tri dana.



"Na ulasku u učionicu jedan član komisije rekao je: 'Kolegice, vrata su vam iza leđa'. To me je povrijedilo, ali nije obeshrabrilo. Vjerovala sam u svoje sposobnosti i mogućnosti i nakon trodnevnih provjera crtanja, slikanja i eksperimentisanja u radu različitim tehnikama bila sam najbolja i imala deset bodova više od drugoplasiranog na prijemnom", pojašnjava Nikolina.



Nikolina je tako potvrdila svoj raskošni talenat i kao farmaceutski tehničar zauzela prvo mjesto na prijemnom ispitu u konkurenciji mnogih kandidata, koji su prethodno završili umjetničke škole.



Prijemni ispit bio je veoma naporan, radili su različite tehnike od kojih se sa nekim prvi put susrela, ali je sve bilo uspješno, ostvarila je cilj i dugogodišnji san da upiše studij slikarstva.



U slikarstvu nema idola, ali ima više uzora, od Michelangela, Dalija i Picassa do nekih savremenika.



Nikolina voli da slika pejsaže, mrtvu prirodu i apstrakcije, a najviše radi portrete, jer joj to mnogi naručuju i od toga ima određenu zaradu za džeparac.



Uživa da radi sa bojama, a omiljene tehnike su joj gvaš, ulje i akril.



(SRNA)