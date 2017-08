Helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u poslijepodnevnim satima bit će angažiran na gašenju požara na području Čapljine i Međugorja, potvrdio je za Anadolu Agency (AA) Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite.

On je rekao da je u Bosni i Hercegovini i dalje aktivno nekoliko požara.



"Situacija je nepromijenjena u odnosu na jučer popodne. Aktuelan je požar u okolini Čapljine i Međugorja. Radi se o velikom požaru i dosta ljudstva na tom prostoru imamo. Na tom prostoru popodne bi trebao djelovati i helikopter Oružanih snaga BiH. Također, i u okolini Neuma imamo aktuelan požar gdje je dosta ljudstva na tom prostoru", naveo je Solak.



Ostalo su, kaže, požari koji su pod kontrolom i gasit će se u narednom periodu. Tu se prvenstveno radi o požarima na području Drvara, Posušja, Gruda, Stoca, Ravnog.



"Činimo sve što možemo i što je u našoj moći da prije svega izbjegnemo stradanje imovine i ljudskih života. To je prioritet, a sve drugo, kada je u pitanju nisko rastinje i ostalo gledat ćemo da što manje štete bude općenito. Ali, prioritet nam je imovina ljudi i ljudski životi", navodi Solak.



Područja gdje gori nisko rastinje se, navodi Solak, više "ne može ni zaustavljati na tom prostoru, ali svi angažirani na gašenju takvih požarišta trude se da ih sve stave pod kontrolu".



Iako su jučer poslijepodne stizali dramatični snimci požarišta u blizini Mostara, direktor Federalne uprave civilne zaštite naglašava kako ljudskih žrtava i štete na imovini nije bilo.



"Radi se o požaru na prostoru Čapljine. On se nekako i pojavio u blizini kuća. Nemamo stradanja domova. Sve su snage tu preusmjerene i u tom dijelu on ne prijeti kućama. Činimo sve da se spriječi stradanje kuća i ljudi. To nam je prioritet i stoga na tom prostoru i imamo veliki broj naših pripadnika Civilne zaštite, ali i ostalih službi", pojasnio je Solak.



On kaže kako je u proteklom periodu i pored velikog broja požara u FBiH sačuvana sva imovina, a poduzete su sve potrebne aktivnosti da tako i ostane.



"Sve su snage tome posvećene. Ostalo ćemo vidjeti sve što budemo mogli da sačuvamo, da ćemo sačuvati", rekao je Solak.



No, i pored velikog broja požara Solak, navodi kako nema ni velike štete, ni u šumama, odnosno da gori velika površina šumskog gazdinstva.



"Vidimo da je i na drugim mjestima, u okruženju, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija da imaju strašno velikih problema. Mislili smo da je sa vikendom definitivno završeno sa požarima, odnosno požarnom sezonom. Ali nije. Nema još uživanja u nekom kasnom ljetu, sa nekim blagim temperaturama iako je u centralnim dijelovima BiH je poprilično hladno, odnosno nema velikih temperatura. Ali, dole oko Mostara, u Zapadnohercegovačkom i Herecegovačko-neretvanskom kantonu poprilično imamo požarnih aktivnosti", naglasio je Solak.



Ono što je u većini slučajeva evidentirano jeste, kaže Solak, da su požari izazvani nepažnjom ili namjerno. Govoriti, kaže, o nekim požarima koji sami se prouzrokuju vrlo nemoguće.



"Većinom su to neka djelovanja čovjeka gdje svojim činjenjem ili nečinjenjem dovede do požara. Vidimo da i kod kolega u okruženju se slične stvari dešavaju. Jer, postoje razni interesi zašto bi neko zapalio ili zbog čega nešto negdje gori, od pretvaranja šumskog u neko drugo zemljište, da li građevinsko ili poljoprivredno. Ima slučajeva, da li neko zapali da bi izvukao poslije tu šumu koja bi se proglasila nekvalitetna. Naime, ona ima i dalje neku svoju vrijednost. Ipak, ima i to da se požari zapale od čiste zabave i obijesti pojedinaca, pa do toga da neko nešto drugo ima kao korist. Čudno je neko vrijeme došlo. Zato i apelujemo na građane da to ne čine", navodi Solak.



Ističe i da je policija na terenu te da traži uzroke ili sprovodi određene istrage. Bilo je, naglašava, i privođenja i podizanja prijava.



"Vidjet ćemo, svakako ćemo pratititi dalje situaciju", poručio je Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite.





